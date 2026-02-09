Madrugada fría dejó temperaturas por debajo de 4 °C en zonas altas del país

Volcán Turrialba registró la temperatura más baja del país durante la madrugada del 9 de febrero, según datos preliminares del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó temperaturas mínimas bajas durante la madrugada del lunes 9 de febrero de 2026, con registros que descendieron hasta 3,4 °C en zonas de montaña, según datos recopilados en estaciones de todo el territorio nacional.

La temperatura más baja se presentó en Volcán Turrialba, en la región Caribe Sur, con 3,4 °C, seguida por Volcán Irazú con 5,2 °C y Cerro de la Muerte con 5,6 °C. Estos valores reflejaron un enfriamiento marcado en áreas de alta elevación durante la madrugada.

En la zona norte, estaciones como Volcán Poás registraron 6,3 °C, mientras que en el Valle Central varias localidades descendieron por debajo de los 10 °C. Entre ellas destacaron Rancho Redondo (Goicoechea) y Cerro Cedral, ambos con 7,2 °C, así como Patio de Agua (Coronado) con 8 °C.

La región del Valle Central concentró múltiples reportes entre 9 °C y 13 °C, incluyendo Cartago, San Mateo, Naranjo y Santa Bárbara, lo que evidenció un ambiente frío generalizado en zonas urbanas y rurales.

En contraste, las temperaturas más altas se observaron en áreas costeras del Pacífico Norte y Pacífico Sur, donde varias estaciones superaron los 22 °C. Puerto Jiménez y Puntarenas alcanzaron 22,2 °C y 22,4 °C, mientras que Cipanci, Cañas, registró 23,2 °C.

El IMN informó que este lunes las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán determinadas por el retorno de los vientos alisios, luego del paso del empuje frío N.° 14 durante el fin de semana. La presencia de un sistema de alta presión al norte del mar Caribe intensificará el viento y favorecerá el ingreso de humedad al territorio nacional.