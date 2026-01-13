Fiscalía y agentes del OIJ allanan casa de alcaldesa de Puriscal y municipalidad por varios presuntos delitos

Iris Arroyo Herrera es la alcaldesa de Puriscal desde mayo de 2020 por el PLN. Fotografía:

Autoridades de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizan este martes allanamientos simultáneos en la vivienda de la alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo Herrera, en Mercedes Norte de ese cantón, así como en el plantel municipal y varias oficinas del gobierno local.

También se allana un taller de vehículos localizado en Paraíso de Cartago y la Asociación Inter Puriscaleña de Ayuda Social.

Las diligencias cuentan con el apoyo de unos 30 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes colaboran en la recolección de evidencia relacionada con una investigación en curso.

El delito bajo análisis sería presunto tráfico de influencias, confirmó Michael Soto, director a.i. del OIJ. También los posibles delitos de malversación de fondos, peculado de uso e incumplimiento de deberes, todo bajo la causa 25-000094-1218-PE.

En Costa Rica, ese delito (Art. 52 del Código Penal) castiga a quien usa su posición (cargo o relación) para influir indebidamente en un servidor público y lograr un nombramiento, contrato, acto o resolución que genere un beneficio económico o ventaja indebida para sí o para otro, con penas de prisión de dos a cinco años, elevándose si la influencia es de altos funcionarios.

Arroyo Herrera es alcaldesa de Puriscal por el Partido Liberación Nacional (PLN) desde mayo de 2020.

De acuerdo con la investigación, se han presentado supuestas irregularidades en trámites relacionados en la asignación de contratos y licitaciones con proveedores externos del Gobierno local, así como la intervención y reparación de caminos y uso de maquinaria de manera irregular.

La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, y autorizada por este órgano especializado.

La prueba que se decomise será analizada por la sección especializada del OIJ.