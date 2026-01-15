Sucesos

Fiscalía señala a tres empresas por presunto daño ambiental severo en río Torres y quebrada Chapuí

Fiscalía pedirá liberar y limpiar áreas de protección de cauces afectados luego de constatar retiro de vegetación de márgenes

Por Juan Fernando Lara Salas
Vista aérea muestra la ausencia total de vegetación en una área de protección del río Torres tras el depósito de escombros y materiales que, según la Fiscalía, impidieron la regeneración natural del ecosistema. Fotografía:
Vista aérea muestra la ausencia total de vegetación en una área de protección del río Torres tras el depósito de escombros y materiales que, según la Fiscalía, impidieron la regeneración natural del ecosistema. Fotografía: (Ministerio Público/Cortesía)







Río TorresQuebrada ChapuíFiscalía AmbientalInvasión a área de protecciónDelito ambiental Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

