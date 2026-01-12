OIJ llega a Pavas por denuncias ambientales: esto es lo que busca

El OIJ llevó a cabo un allanamiento por presunta invasión a zona protegida de la quebrada Torres, en Pavas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su sección especializada contra los delitos medioambientales, realizó este lunes por la mañana tres allanamientos a estructuras y cinco lotes en Lomas del Río, en Pavas, como parte de una investigación por la presunta invasión al área de protección de la quebrada Torres.

De acuerdo con información preliminar, algunas empresas de la localidad habrían efectuado rellenos sin los permisos correspondientes, cuyos materiales estarían cayendo directamente al cauce del río.

Se investiga si grupos estarían solicitando dinero a terceros para permitir el ingreso de camiones con desechos, que luego serían depositados de manera ilegal en estos terrenos.

La investigación inició en agosto del año anterior, tras denuncias presentadas por ciudadanos y varias entidades, lo que dio paso a las diligencias judiciales.

En el operativo participaron más de 120 personas, entre funcionarios del Ministerio Público, Policía Municipal, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, SINAC, SENASA, Setena, la Dirección de Aguas, Geología y Minas, así como la Municipalidad de San José.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se continuarán realizando diversas diligencias de investigación.