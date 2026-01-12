Sucesos

OIJ llega a Pavas por denuncias ambientales: esto es lo que busca

En el operativo participaron más de 120 personas y diferentes instituciones

Por Sebastián Sánchez
El OIJ llevó a cabo un allanamiento por presunta invasión a zona protegida de la quebrada Torres, en Pavas.
El OIJ llevó a cabo un allanamiento por presunta invasión a zona protegida de la quebrada Torres, en Pavas. (OIJ/Cortesía)







