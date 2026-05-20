Fiscalía indagó a Natalia Díaz, exministra de la Presidencia, por Caso Pista Oscura

La exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, fue indagada este 20 de mayo, como parte de las investigaciones de la Fiscalía, sobre el caso conocido como Pista Oscura.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), confirmó que la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, fue indagada este miércoles como parte de las diligencias relacionadas con el caso conocido como Pista Oscura, en el que se investigan aparentes irregularidades en la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Liberia, Daniel Oduber Quirós.

La diligencia se concretó este miércoles en los Tribunales de Goicoechea a donde la exfuncionaria de la administración Chaves Robles compareció ante el fiscal Diego Maroto, quien tomó la declaración de la también excandidata presidencial durante la campaña anterior por el partido Unidos Podemos.

De acuerdo con el Ministerio Público, a Díaz Quintana “se le investiga por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, dentro de la causa 24-000454-1218-PE”, respondió la Fapta ante una consulta de La Nación.

El ente acusador evitó ahondar en detalles “debido a que esta y las demás diligencias de investigación son de carácter privado, no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, añadió en un correo.

Este medio consultó a la exjerarca por la diligencia; sin embargo, remitió las consultas a su abogado defensor, Federico Campos, quien explicó que “doña Natalia fue citada por el Ministerio Público para rendir declaración indagatoria en relación con la ampliación del decreto ejecutivo de declaratoria de emergencia que incluyó al cantón de Liberia, como afectado por la tormenta Bonnie”.

El litigante agregó que en su declaración, Díaz explicó “que todos los decretos que requerían la firma de su despacho pasaban previamente por filtros de control que daban sus “vistos buenos”, para garantizar la legalidad del acto administrativo”. De acuerdo con el penalista, además hubo “informes técnicos de Aviación Civil, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y un acuerdo de la Comisión Nacional de Emergencias que respaldaban la promulgación del decreto”.

Sobre el desempeño de su clienta mientras ejerció el cargo, Campos precisó que “siempre estuvo apegado al principio de legalidad, y la probidad caracterizó cada una de sus actuaciones en la función pública, por lo que no hay delito alguno que perseguir”, concluyó.

La investigación

En este caso se investiga el uso de $39,9 millones del Fondo Nacional de Emergencias para reparar la pista del aeropuerto mediante un decreto de emergencia, a pesar de que la estructura no sufrió daños por las ondas tropicales 11 y 12 en 2022, ni por la tormenta tropical Bonnie, que se utilizaron como justificación para usar ese mecanismo excepcional.

Además, el Ministerio Público analiza si existió un aparente beneficio para la constructora Meco al realizar un cambio en el contrato mediante una ingeniería de valor, el cual ningún ingeniero de planta quiso firmar y que fue avalado por el entonces ministro Mauricio Batalla.

El 21 de abril el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, resolvió que los allanamientos y la prueba recabada en esta causa son lícitos. El Ministerio Público sustenta la legalidad de sus acciones al amparo de una resolución de ese tribunal que rechazó cuatro recursos de apelación interpuestos por la empresa Meco y por algunos imputados del caso.

El exministro de Transportes, Luis Esteban Amador, es uno de los principales testigos que figuran en esta causa, que tiene como imputados, al presidente de la CNE, Alejandro Picado y el exministro de Transportes, Mauricio Batalla entre otros.

En un expediente aparte se investiga al expresidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, por las presuntas irregularidades a través de la causa 24-000030-1218-PE. Esta causa está activa desde 2024, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública.

El trámite de esa investigación lo lleva la Fiscalía General de la República debido a que Chaves es miembro de los Supremos Poderes, por lo que, las pesquisas de esa índole deben de seguir un proceso reforzado que incluye el fuero de improcedibilidad penal.