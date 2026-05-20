Sucesos

Fiscalía indagó a Natalia Díaz, exministra de la Presidencia, por Caso Pista Oscura

Diligencia se hizo este miércoles en tribunales de Goicochea.

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Por Christian Montero
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La exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, fue indagada este 20 de mayo, como parte de las investigaciones de la Fiscalía, sobre el caso conocido como Pista Oscura. (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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