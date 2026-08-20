Fiscalía ejecuta nuevos allanamientos relacionados con Caso Venus, cuyo líder alias Gato, es requerido en extradición por Estados Unidos

La Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecucion Patrimonial dirigió dos allanamientos relacionados con el Caso Venus, cuyo supuesto cabecilla del grupo es Jonathan Álvarez Alfaro alias Gato, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos.

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial ejecutó este jueves una nueva serie de allanamientos relacionados con el Caso Venus, donde se investiga un millonario esquema de lavado de dinero, en apariencia, proveniente del narcotráfico.

El presunto cabecilla de la organización es el costarricense Jonathan Álvarez Alfaro alias Gato, quien es solicitado en extradición por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), que le sigue una causa en la Corte del Distrito Este de Texas de Estados Unidos.

Las diligencias de este jueves tuvieron lugar en los condominios Dendera y Hacienda El Gregal, en Lindora de Santa Ana y Curridabat, respectivamente, así como un tercer punto en Tres Ríos, de La Unión.

El objetivo de las autoridades era recabar más evidencias relacionadas con sociedades anónimas en las que, al parecer, figuran los hijos de alias Gato, con la causa que se dio a conocer hace poco más de un año.

Caso Venus

El 17 de junio del 2025, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte del Caso Venus, ejecutaron 20 allanamientos en diferentes partes del país, incluyendo la casa de Álvarez Alfaro en el condominio Valle del Sol en Santa Ana.

La pesquisa dirigida contra el presunto grupo criminal señala que los sospechosos lavaban dinero principalmente a través de una subasta ganadera ubicada en Pijije de Bagaces, Guanacaste.

Muchas de las reuniones de los investigados se celebraron en un bar que estaba dentro de la subasta y que se llamaba Venus, de ahí el nombre de la causa. Al parecer la estructura utilizaba múltiples empresas como fachada.

De acuerdo con la investigación solo una de las sociedades de los imputados movió más de ¢3.000 millones en transacciones en un solo año.

El caso nació tras la detención de un guatemalteco, de apellido Melgar, quien fue arrestado en el aeropuerto internacional Juan Santamaría por transportar óvulos de droga en su estómago. Luego de cumplir condena, Melgar comenzó una serie de adquisiciones de propiedades y bienes que despertaron alertas entre las autoridades.

Las pesquisas llevaron a conectar a Melgar con los hermanos Álvarez Alfaro, quienes figuran como propietarios de diversos negocios en todo el país.

DEA insiste en extradición

El 7 de abril pasado, la DEA envió la segunda solicitud de extradición contra alias Gato ya que la primera fue rechazada el año pasado por el Tribunal de Apelación de Sentencia que consideró que los hechos atribuidos al costarricense ocurrieron previo a la reforma constitucional aprobada en mayo del 2025 y que habilitó la entrega de nacionales solicitados en extradición.

En la acusación formal, a Álvarez Alfaro se le atribuían hechos que habrían sucedido entre el 2014 y mayo del 2021, es decir, antes de que entrara en vigor la reforma. Es por este motivo que el tribunal determinó que no procede su envío.

De acuerdo con DEA, Álvarez habría incurrido en delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de trasladarla hacia Estados Unidos, así como por el delito de distribución de cocaína.

Según la información aportada por Estados Unidos, Álvarez estaría vinculado con una organización criminal de carácter internacional que opera en América del Sur, Central y del Norte, dedicada a la importación de grandes cantidades de droga hacia territorio norteamericano.

En apariencia, Álvarez habría participado en el trasiego de un cargamento de 328 kilogramos de cocaína, el cual fue incautado por las autoridades costarricenses en julio del 2016.

Alias Gato permanece en prisión preventiva por el Caso Venus.