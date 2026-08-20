Sucesos

Fiscalía ejecuta nuevos allanamientos relacionados con Caso Venus, cuyo líder alias Gato, es requerido en extradición por Estados Unidos

Diligencias se ejecutaron en dos lujos condominios en Curridabat y Santa Ana

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Por Christian Montero
Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, tercer extraditable de Costa Rica
La Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecucion Patrimonial dirigió dos allanamientos relacionados con el Caso Venus, cuyo supuesto cabecilla del grupo es Jonathan Álvarez Alfaro alias Gato, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos. (Captura/Captura de pantalla)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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