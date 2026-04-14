DEA insiste en la extradicición de Jonathan Álvarez, alias Gato, por narcotráfico

La Administración para el Control de Drogas (DEA) insiste en la extradición del costarricense Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato, un sujeto requerido por la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, por presuntos delitos de narcotráfico.

Esta es la segunda solicitud que emite esta entidad al Ministerio Público. El nuevo documento que pide el traslado de Álvarez llegó a Costa Rica el 7 de abril anterior.

El año pasado, la DEA pidió su extradición por los mismos delitos por los que hoy se le señala; sin embargo, fue rechazada por el Tribunal de Apelación de Sentencia.

El juez costarricense determinó, en febrero del 2026, que todos los hechos que se le imputan a alias Gato ocurrieron antes de la reforma constitucional que avaló la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo, en mayo del 2025.

En la acusación formal, a Álvarez Alfaro se le atribuían hechos que habrían sucedido entre el 2014 y mayo del 2021, es decir, antes de que entrara en vigor la reforma. Es por este motivo que el tribunal determinó que no procede su envío.

De acuerdo con DEA, Álvarez habría incurrido en delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de trasladarla hacia Estados Unidos, así como por el delito de distribución de cocaína.

Según la información aportada por Estados Unidos, Álvarez estaría vinculado con una organización criminal de carácter internacional que opera en América del Sur, Central y del Norte, dedicada a la importación de grandes cantidades de droga hacia territorio norteamericano.

En apariencia, Álvarez habría participado en el trasiego de un cargamento de 328 kilogramos de cocaína, el cual fue incautado por las autoridades costarricenses en julio del 2016.

Alias Gato permanece cumpliendo prisión preventiva desde junio del 2025 por un caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico denominado por las autoridades como Venus. Este está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

El Ministerio Público indicó que este nuevo proceso de extradición forma parte del trabajo conjunto entre la Fiscalía y Organismo de Investigación Judicial con las autoridades de justicia del país norteamericano.

“El proceso de extradición se tramita conforme a los procedimientos legales establecidos y en apego a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de cooperación judicial”, comunicó la Fiscalía.