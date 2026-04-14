Sucesos

DEA insiste en la extradicición de Jonathan Álvarez, alias Gato, por narcotráfico

La Administración para el Control de Drogas (DEA) volvió a solicitar la extradición Álvarez, luego de que un juez costarricense negó su entrega a Estados Unidos

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Por Natalia Vargas
Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, tercer extraditable de Costa Rica
Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, fue el tercer extraditable de Costa Rica (DEA/Informe de la DEA)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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