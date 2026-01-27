Sucesos

Banda hurtaba artículos de carros con inhibidores de señal, incluido el de diputada oficialista Ada Acuña

Banda sospechosa de estafa informática usaba técnica para robar objetos de carros en parqueos, incluidas tarjetas bancarias para compras y retiros

Por Juan Fernando Lara Salas
Ada Acuña, diputada del PPSD, junto con su asesor.
OIJ confirmó que una de las víctimas de la presunta red de estafa informática es la diputada Ada Acuña, quien en octubre pasado denunció públicamente el robo de sus pertenencias mientras realizaba una gira de trabajo en la provincia de Limón. (Asamblea Legislativa)







