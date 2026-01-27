Banda hurtaba artículos de carros con inhibidores de señal, incluido el de diputada oficialista Ada Acuña

OIJ confirmó que una de las víctimas de la presunta red de estafa informática es la diputada Ada Acuña, quien en octubre pasado denunció públicamente el robo de sus pertenencias mientras realizaba una gira de trabajo en la provincia de Limón.

La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia dirige desde la madrugada de este martes una serie de allanamientos contra una banda criminal sospechosa de cometer estafas informáticas mediante el uso de inhibidores de señal, una técnica utilizada para impedir el cierre automático de vehículos en parqueos y facilitar robos en estacionamientos.

Las diligencias iniciaron a las 3 a. m. e incluyen cuatro allanamientos en casas de habitación en Alajuelita, con el objetivo de detener a seis personas y decomisar evidencia relevante para la investigación, que se tramita bajo el expediente 25-007962-0059-PE.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento figuran ocho personas como víctimas.

Según la investigación preliminar, el grupo criminal actuaba principalmente en estacionamientos de centros comerciales, supermercados y restaurantes, tanto en San José como en Limón.

El modo de operar consistía en vigilar a personas que estacionaban sus vehículos y, cuando estas se retiraban, utilizaban un dispositivo conocido como inhibidor de frecuencia o señal radioeléctrica, el cual bloqueaba la señal del control remoto del automóvil.

Esto provocaba que el cierre central no se activara, las puertas quedaran entonces sin seguro y la alarma no se habilitara.

Posteriormente, los sospechosos ingresaban a los vehículos para sustraer pertenencias como: teléfonos celulares, computadoras, billeteras y tarjetas bancarias.

Compras y retiros fraudulentos

Cuando localizaban tarjetas de crédito o débito, los imputados presuntamente realizaban compras en comercios mediante datáfonos, efectuaban retiros en cajeros automáticos y se hacían pasar por los propietarios de los medios de pago.

Las autoridades estiman que el grupo habría efectuado transacciones por aproximadamente ¢3.500.000 y $5.000, además de un retiro específico de ¢645.000 en efectivo desde un cajero automático.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre agosto y diciembre de 2025.

Entre las personas afectadas, según informó el OIJ, figura la diputada chavista Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien informó que desconocidos le hurtaron en octubre su bolso con objetos personales (billetera con tarjetas bancarias, identificaciones y credenciales), así como una computadora y el teléfono celular asignado por la Asamblea Legislativa.

Los objetos habrían sido sustraídos del carro oficial del Congreso.