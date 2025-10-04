Le hurtan computadora y celular a diputada

La diputada chavista Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), informó de que desconocidos hurtaron este viernes su bolso con objetos personales (billetera con tarjetas bancarias, identificaciones y credenciales), así como una computadora y el teléfono celular asignado por la Asamblea Legislativa.

El hecho ocurrió tras su participación en una jornada cívica democrática en el Colegio Técnico Profesional de Talamanca, en Limón. Los objetos habrían sido sustraídos del carro oficial del Congreso.

Acuña alertó sobre posibles suplantaciones de identidad, estafas y transacciones ilícitas.