Fiscal general garantiza objetividad en investigación contra director del OIJ

El fiscal general Carlo Díaz garantiza objetividad en la investigación contra el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien es investigado por tres presuntas violaciones.

El fiscal general, Carlo Díaz, asegura que la investigación contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, se desarrolla con objetividad.

De esa forma el jefe del Ministerio Público salió al paso de declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien este miércoles, en una conferencia de prensa, cuestionó la imparcialidad del ente acusador en las tres causas que se abrieron en las últimas horas contra Zúñiga, por presuntos delitos sexuales que denunciaron igual cantidad de mujeres, todas adultas. Chaves aseveró: “Según el director del OIJ, ya tiene compadre hablado”.

Díaz, mediante un vídeo difundido este miércoles, rechazó la afirmación del mandatario. “Las declaraciones del señor presidente me parecen un poco tendenciosas porque ponen en entredicho la labor que viene realizando la Fiscalía en la atención del mismo”.

El funcionario explicó que la causa fue asignada a la Fiscalía de Género, que es la entidad especializada en tramitar los casos de delitos sexuales y cuenta con personal que tiene vasta capacitación en el tema. “Se han realizado todas las diligencias útiles y pertinentes y la misma se va a tramitar con absoluta objetividad, por eso rechazo estas manifestaciones”, agregó.

Díaz añadió que, en un inicio, la pesquisa fue asignada a la Unidad de Género de la Fiscalía de Corredores, bajo la dirección funcional de la Fiscala Adjunta de Género, que tuvo a cargo la entrevista con las víctimas para proteger su vulnerabilidad y se solicitó colaboración a la unidad especializada de género del OIJ.

“Reitero, todas las diligencias han sido con pertinencia, realizadas por personal especializado y una atención especializada”, subrayó el jerarca.

Díaz puntualizó que las presuntas denunciantes han sido recibidas por fiscales especializados y bajo supervisión de la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos. “Por eso garantizamos una absoluta objetividad en este caso, sin favorecer a ninguna persona”, reiteró.

El alto jerarca agregó que la Fiscalía de Género estará atenta al surgimiento de eventuales nuevas víctimas. Díaz pidió no desviar la atención en este caso hacia su persona, “debo reiterar que existe un equipo interdisciplinario, incluso fiscales especializados que van a atender esta investigación y que va a ser completamente objetiva”, concluyó.