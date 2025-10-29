Sucesos

Fiscal general garantiza objetividad en investigación contra director del OIJ

Randall Zúñiga fue denunciado por tres mujeres, por presuntos delitos sexuales

Por Christian Montero
12/09/2025, San José, Tibas, León XIII, Allanamientos para capturar a los sospechosos de cometer el asesinato del militar nicaraguense Roberto Samcam, en el allanamiento estuvo el director del OIJ Randall Zúñifa y el fiscal general de la república Carlo Diaz.
El fiscal general Carlo Díaz garantiza objetividad en la investigación contra el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien es investigado por tres presuntas violaciones. (Jose Cordero/José Cordero)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

