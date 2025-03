Fiscal de cibercrimen da su versión sobre denuncia de su esposa por presunta violencia doméstica

El jefe de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, Esteban Aguilar Vargas, negó la denuncia por presunta violencia doméstica presentada este lunes por su esposa, quien además pidió medidas de protección ante un Juzgado de Violencia Doméstica, en Heredia.

Aguilar afirmó, en un video publicado en su cuenta de Facebook, que el asunto se trata de un malentendido de su esposa, de quien se está divorciando.

“El domingo yo me encontraba en la casa de mi hermano, en Belén. Al intentar regresar a mi casa, me percaté de que afuera del domicilio donde viven mi esposa e hijos, una casa que yo adquirí siendo soltero, se encontraba un vehículo bastante similar al de su actual pareja, con quien presumo ella me fue infiel”, dijo el fiscal.

“Con intención de aportar como prueba esta situación al proceso de divorcio y poder grabar la placa del vehículo, lo que hice fue únicamente tomar una fotografía y un video del mismo”, agregó.

Sin detallar cómo su esposa supo que él estaba afuera, Aguilar aseguró que ella lo interpretó “como algún tipo de violencia”. Señaló que nunca ha cometido violencia contra ninguna de sus parejas, y que más bien llegó a ser jefe de un escritorio que tramitaba causas por violencia doméstica.

“Me sorprende cómo la Fiscalía le ha dado rapidez a este proceso, lo que refleja la situación de acoso laboral que me encuentro viviendo”, manifestó, en referencia al supuesto acoso laboral que recibe por parte del fiscal general, Carlo Díaz, ventilado en enero en el noticiero Telediario, del canal Multimedios.

En aquel momento, Aguilar aseguró que durante cuatro meses, la Fiscalía General había efectuado “ataques sistemáticos” contra su persona y su equipo. Argumentó que incluso se pretende cerrar la Unidad de Cibercrimen, que fue creada hace dos años y que responde directamente a Díaz.

Este lunes, el mismo día en que su esposa presentó la denuncia, Aguilar solicitó un permiso sin goce de salario por lo que él considera es una persecución en su contra dentro del Ministerio Público.

“Mi carrera profesional, mi salud, mi seguridad y la de mi familia son mi prioridad, por lo que no puedo exponerme nuevamente a uno de sus constantes y desproporcionados ataques en mi contra”, escribió en el oficio al fiscal general.

“Por ello, le solicito me otorgue permiso sin goce de salario por el término de un año, a partir del próximo martes 11 de marzo del 2025″, acotó.