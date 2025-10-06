Sucesos

Familiares relatan la tragedia del terraplén que acabó con tres vidas en San Ramón: ‘Él estaba vivo, pero no tenía fuerza para hablar’

Una ladera cayó sobre una vivienda en San Ramón y acabó con la vida de tres personas: una niña de 9 años y sus padres

Por Christian Montero y Natalia Vargas
Los tres integrantes de la familia. oriunda de Juigalpa, estaban en la habitación del fondo, que quedó completamente cubierta por el alud.
Los tres integrantes de la familia. oriunda de Juigalpa, estaban en la habitación del fondo, que quedó completamente cubierta por el alud. (Foto: Alonso Tenorio)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

