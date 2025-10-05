Los tres fallecidos por deslizamiento en San Ramón eran miembros de una familia dedicada a la agricultura

Una niña y sus padres son las lamentables víctimas del deslizamiento que sepultó una casa en Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela. Foto: Cruz Roja

Una niña y dos adultos fallecieron la noche del sábado, luego de que un deslizamiento de tierra cayera sobre una vivienda en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela, producto de las fuertes lluvias. En apariencia, se trata de una familia que laboraba en actividades agrícolas en la misma finca en la que residían. De acuerdo con la Policía Judicial, el deslizamiento fue provocado por una pendiente que cedió y cayó sobre la vivienda.

Por el momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabaja para identificar a los ahora fallecidos, quienes serían personas extranjeras.

La Cruz Roja Costarricense atendió el incidente desde las 11:30 p. m. e informó de que, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a seis personas: tres lograron salir por sus propios medios, mientras que las otras tres permanecían dentro de la vivienda.

En coordinación con el Cuerpo de Bomberos, el personal de la Cruz Roja trabajó durante la noche para localizar a las personas desaparecidas y, a las 4:16 a. m., se les declaró fallecidas, atrapadas por el deslizamiento.