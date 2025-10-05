Sucesos

Los tres fallecidos por deslizamiento en San Ramón eran miembros de una familia dedicada a la agricultura

Una menor de edad y dos adultos quedaron atrapados bajo el lodo y los árboles dentro de la vivienda

Por Natalia Vargas
Una niña y sus padres son las lamentables víctimas del deslizamiento que sepultó una casa en Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela. Foto: Cruz Roja
Una niña y sus padres son las lamentables víctimas del deslizamiento que sepultó una casa en Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)







DeslizamientoSan RamónFallecidos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

