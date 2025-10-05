Una niña y dos adultos fallecen por deslizamiento de tierra en San Ramón

Deslizamiento deja tres personas fallecidas en San Ramón. Entre los fallecidos se identificó a una niña.

Una niña y dos adultos fallecieron la noche del sábado, luego de que un deslizamiento de tierra cayera sobre una vivienda en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela, producto de las fuertes lluvias.

La Cruz Roja Costarricense atendió el incidente desde las 11:30 p. m. e informó de que, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a seis personas: tres lograron salir por sus propios medios, mientras que las otras tres permanecían dentro de la vivienda.

Deslizamiento San Ramón

En coordinación con el Cuerpo de Bomberos, el personal de la Cruz Roja trabajó durante la noche para localizar a las personas desaparecidas y, a las 4:16 a. m., se les declaró fallecidas, atrapadas por el deslizamiento.