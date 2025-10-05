Sucesos

Una niña y dos adultos fallecen por deslizamiento de tierra en San Ramón

Los hechos se reportaron a las 11:30 p. m. del sábado y los socorristas trabajaron durante la noche para extraer a los fallecidos

Por Natalia Vargas
Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja
Deslizamiento deja tres personas fallecidas en San Ramón. Entre los fallecidos se identificó a una niña. (Cruz Roja/Cruz Roja)







