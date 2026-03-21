Sucesos

Familiares de Nadia Peraza rompen en llanto al ver apoyo de colectivos feministas

El responsable de asesinar a Nadia Peraza, su expareja, fue condenado a 79 años de prisión. Manifestación se dio en las afueras de los Tribunales de Heredia

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Por Sebastián Sánchez y Natalia Vargas
Grupos feministas se manifestaron a las afueras de los Tribunales de Heredia durante el juicio por el feminicidio de Nadia Peraza.
Grupos feministas se manifestaron en las afueras de los Tribunales de Heredia durante el juicio por el feminicidio de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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