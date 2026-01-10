Sucesos

Fallece hijo de candidato a diputado de Pueblo Soberano en accidente de tránsito

Daniel Siezar, candidato a diputado del partido Pueblo Soberano en Guanacaste, confirmó la muerte de su hijo en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
El candidato a diputado Daniel Siezar Cárdenas por el partido Pueblo Soberano confirmó la tragedia en sus redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales
El candidato a diputado por el partido Pueblo Soberano, Daniel Siezar Cárdenas (en la foto), confirmó la muerte de su hijo este sábado. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PPSOAccidente de tránsitoGuanacasteElecciones 2026
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.