Fallece hijo de candidato a diputado de Pueblo Soberano en accidente de tránsito

El candidato a diputado por el partido Pueblo Soberano, Daniel Siezar Cárdenas (en la foto), confirmó la muerte de su hijo este sábado. Foto: Tomada de redes sociales

Ezequiel Siezar Mora, hijo del candidato a diputado en la provincia de Guanacaste por el partido Pueblo Soberano (PPSO), Daniel Siezar Cárdenas, perdió la vida en un accidente de tránsito.

Siezar Cárdenas confirmó la muerte de su hijo en un comunicado publicado en sus redes sociales: “Con el corazón destrozado les confirmó que he perdido a mi único hijo varón en un accidente de tránsito, les agradezco sus muestras de cariño y solidaridad”.

La candidata del PPSO, Laura Fernández, también se pronunció en redes sociales sobre el fallecimiento de Siezar Mora: “Lamentamos profundamente el doloroso momento que vive nuestro candidato a diputado por Guanacaste, Daniel Siezar, ante el fallecimiento de su hijo Ezequiel”.

La mañana del sábado 10 de enero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un accidente de tránsito que sucedió a la 1:00 a. m. en El Salto de Bagaces, en el cantón de Liberia, Guanacaste.

El OIJ confirmó que en el incidente falleció un hombre de apellido Siezar, de 25 años. En apariencia, el motociclista viajaba en el sentido Bagaces-Liberia cuando, por razones que aún se investigan, colisionó contra unas piedras. El sujeto fue declarado sin vida en vía pública.