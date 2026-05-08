Extraditable número 19 acumula $1,6 millones en propiedades y una millonaria deuda con Hacienda y la Caja

Gómez Calderón fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

Un hombre de apellidos Gómez Calderón, de 57 años, se convirtió este jueves en el extraditable número 19, tras su detención en vía pública, en el centro de San Ramón, por orden de la Corte del Distrito Este de Dallas, en Texas, donde se le imputa el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

El sospechoso, quien registra su domicilio en el cantón de Corredores, en la zona sur, acumula diez propiedades, cinco a título personal y cinco más mediante dos sociedades anónimas que él mismo preside. En conjunto, según datos del Registro Nacional de la Propiedad, el valor fiscal de estos terrenos suma ¢733,4 millones, lo que se traduce en aproximadamente $1,6 millones.

De acuerdo con revisiones hechas por La Nación, Gómez, además, mantiene una deuda de ¢2,6 millones con el Ministerio de Hacienda. La institución precisa que, entre 2019 y 2025, el sujeto ha faltado al pago de impuestos de renta de capital inmobiliario, el pago del impuesto sobre las utilidades y al valor agregado.

El mismo panorama se repite en la Caja Costarricense de Seguro Social, donde el extraditable figura en cobro administrativo, pues adeuda ¢7,7 millones por omitir el pago de las cuotas de la Caja y de la Ley de Protección al Trabajador.

Gómez Calderón es el padre de Cristel Yariella Gómez Espinoza, conocida como la Reina del Sur, declarada culpable por el delito de asociación ilícita y quien habría mantenido una relación sentimental con Erwin Guido Toruño, alias el Gringo, un líder narco asesinado en 2017 de 139 puñaladas.

Gómez lleva al menos dos décadas vinculado o bajo investigación en casos relacionados con narcotráfico, legitimación de capitales e incluso fue víctima de un secuestro en 2009. Según trascendió en ese momento, el hombre habría pagado su rescate con una propiedad ubicada en Hatillo, San José, valorada en $500.000. El hecho, presuntamente, estuvo relacionado con el robo de un cargamento de droga.

También fue sentenciado a ocho años de cárcel en 2008 por tenencia de droga para el tráfico internacional; sin embargo, el Tribunal de Casación Penal dejó sin efecto el fallo luego de anular las intervenciones telefónicas como prueba en el caso. En ese momento se le asociaba con una organización criminal que en 2004 había enviado dos cargamentos de cocaína a Canadá a través de Estados Unidos.

Millonarias propiedades

Las propiedades de este sujeto oscilan entre los ¢15 millones y los ¢174,6 millones y sus dimensiones van desde los 89 metros cuadrados (m²) hasta los 265.519 m².

Mediante la sociedad denominada Inversiones Reales La Cuesta, de la cual es presidente, es dueño de dos terrenos, ambos ubicados en el cantón de Corredores. El primero mide 70,2 m² y tiene un valor fiscal de ¢22 millones. El segundo, de 265.519 m², es a su vez el más costoso, valorado en ¢174,6 millones.

Adicionalmente, mediante la sociedad anónima registrada como Minas Las Juntas, ostenta otras tres propiedades ubicadas en San Rafael de Escazú, Aserrí y Hatillo, valoradas en ¢100 millones, ¢95,6 millones y ¢42,7 millones, respectivamente.

De acuerdo con el Registro de la Propiedad, los terrenos que este hombre posee a título personal están situadas en San Francisco de Dos Ríos, dos en Turrúcares y dos en el cantón de Corredores. Estas miden entre 89 y 250.000 m², la última en Corredores.

De estas, la más costosa está en Turrúcares y tiene un valor de ¢110,8 millones.

En cuanto a la deuda del extraditable con el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con los datos revisados por La Nación, el monto más bajo lo arrastra desde octubre del 2019, por ¢95.574, debido a la omisión en el pago del impuesto sobre rentas de capital inmobiliario.

Por otra parte, la deuda más alta data de marzo del 2023 y asciende a ¢785.704 por no pagar el impuesto sobre las utilidades.