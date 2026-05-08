Sucesos

Extraditable número 19 acumula $1,6 millones en propiedades y una millonaria deuda con Hacienda y la Caja

La Corte del Distrito Este de Dallas, en Texas, solicitó la extradición del costarricense por presunto narcotráfico

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Por Natalia Vargas
Gómez Calderón fue detenido el jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.
Gómez Calderón fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos. (La Nación/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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