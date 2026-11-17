Cerca de las 3:20 p. m. del lunes, cuando el periodista Camilo Rodríguez regresaba a la Gran Área Metropolitana (GAM) desde Limón, se encontró con un congestionamiento vial al paso de San Miguel de Santo Domingo, en la ruta 32.

Fue entonces cuando, mientras tenía un vehículo adelante y otro detrás, una motocicleta con dos sujetos a bordo se acercó a su ventana y uno de ellos abrió fuego. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presume que los sospechosos lo habrían seguido desde el Caribe.

El ataque duró unos pocos segundos y el sicario habría disparado al menos 10 veces contra el comunicador. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran que el gatillero actuó con aparente serenidad e, incluso, nunca bajó los pies de la moto mientras disparaba.

Cámara captó asesinato del periodista Camilo Rodríguez

Mientras los sicarios perpetraban el ataque, a plena luz del día y en esta transitada autopista, un motociclista que se encontró de frente con la balacera intentó retroceder lentamente, apoyándose en sus pies para maniobrar. Otro motociclista, que viajaba acompañado por una segunda persona, también se topó con la escena y ambos huyeron del lugar.

A diferencia de otros casos de sicariato, en los que los gatilleros accionan sus armas de forma apresurada y huyen de inmediato, esta vez el modo de operar fue ligeramente distinto. Luego de una primera ráfaga de disparos, el conductor de la motocicleta blanca en la que viajaba el gatillero rodeó el vehículo del comunicador y ambos permanecieron durante al menos cinco segundos frente a la ventana del acompañante, desde donde el sujeto armado nuevamente disparó.

Una vez que se aseguraron de que el objetivo había fallecido, huyeron en dirección a San José.

Camilo Rodríguez era padre de cuatro menores de edad.

Con base en el video en el que se observa esta escena, el criminólogo Rodrigo Campos afirma que los sicarios no serían personas con poca experiencia, sino sujetos con algún tipo de preparación. Los sospechosos tenían claramente identificado su objetivo y no hubo titubeo alguno.

Además, la escena quedó mucho más limpia que en otros casos en los que el asesinato por encargo lo ejecuta un gatillero inexperto.

“No es como en otros casos donde el vehículo queda con cristales rotos y agujeros por todo lado. Los disparos fueron dirigidos al centro de masa”, dijo.

Para Campos, disparar un arma corta sin perder el blanco requiere entrenamiento, pues es necesario tener una buena empuñadura, controlar el retroceso natural del arma de fuego con cada disparo y mantener el objetivo en la mira.

El Organismo de Investigación Judicial investiga el caso. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“No estamos pensando en un gatillero primerizo; es alguien que posiblemente frecuente algún polígono o espacio donde realizar prueba, que maneja bien el arma y puede mantener el blanco (...) También hay una verificación de que el blanco haya sido neutralizado. En esa vuelta se aseguran de que el trabajo haya sido hecho, con aplomo y confianza”, dijo el criminólogo.

El sitio donde se perpetró el ataque, para este experto, es estratégico, pues desde allí existe un nodo de rutas alternas que pueden conducir a múltiples destinos, como Moravia, San Isidro, San Rafael y San José.

Gatilleros torpes

Por otro lado, desde un punto de vista policial, Minor Araya, exjefe del grupo táctico del OIJ, consideró que detrás del homicidio del periodista hubo una recopilación de información y un trabajo de inteligencia. A partir de esos datos, explicó, los victimarios determinaron ciertos parámetros, como los puntos de control y de ataque.

A su juicio, el seguimiento que hicieron los delincuentes al comunicador no necesariamente se prolongó durante una larga distancia, sino que pudo haber ocurrido en un trayecto más corto, debido a que ya contaban con información relevante sobre los movimientos habituales de la víctima.

El comunicador transitaba en un pick-up rojo cuando gatilleros lo abordaron. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Araya señaló que los sicarios dispararon desde la ventanilla del conductor, una modalidad que, según dijo, corresponde a una forma de operar que se ha normalizado en los asesinatos por encargo. Sin embargo, destacó el hecho de que, después de disparar, los sospechosos dieron una vuelta de 360 grados alrededor del vehículo para, aparentemente, asegurarse de la muerte de Rodríguez.

Desde el punto de vista de las técnicas policiales, consideró que esa maniobra fue un “absurdo” y será clave en la investigación. El experto explicó que, en estos casos, el tiempo es vital, porque cuanto más rápido abandonen la escena los sicarios, menores son las posibilidades de que sean detectados e identificados.

A su juicio, los errores cometidos por los gatilleros podrían haber dejado a la Policía Judicial elementos importantes para identificarlos. Consideró que los sospechosos mostraron torpeza en la ejecución del ataque, porque dejaron a su paso múltiples rastros que los investigadores ahora pueden seguir. Mencionó, por ejemplo, el hecho de que en la escena aparecieron al menos diez casquillos que serán sometidos a análisis.

“No falta mucho para que el OIJ logre armar este rompecabezas y logre determinar la identificación de los actores materiales y su detención”, dijo.

Camilo Rodríguez fue asesinado la tarde del lunes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un mensaje de miedo

Para la criminóloga Tania Molina, el asesinato del periodista Camilo Rodríguez constituye un acto de violencia instrumental, pues buscó silenciar, enviar un mensaje y generar miedo. Además, los gatilleros perpetraron el ataque a plena luz del día, en una ruta transitada y durante una hora de alto flujo vehicular.

“No matan solo para eliminar, sino para comunicar. El lugar, la hora, la forma. Es un mensaje”, afirmó en entrevista con este diario.

La experta consideró que los sicarios sabían que el caso circularía rápidamente en los medios de comunicación y que habrían actuado con el propósito de proyectar poder, ejercer control territorial y expandir una marca criminal.

El periodista tenía 50 años. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Podemos hacerlo donde queramos y nadie nos detiene. Es un mensaje para el Estado, para la policía, para la justicia, para el territorio, muy simbólico. El blanco, por supuesto, es importante porque es un periodista. Cuando se ataca a un periodista, el objetivo no es el periodista como tal, es ese efecto de enfriamiento y de que otros piensen: ‘Si a él lo mataron, mejor no hablo´. Así se logra censura sin necesidad de matarlos a todos”, dijo.

Además, explicó que el crimen ocurrió en un contexto de gran fragmentación institucional y crispación social, un escenario que, según la teoría del desorden, favorece al crimen organizado. Esto porque, cuando las instituciones entran en conflicto, los grupos criminales aprovechan los vacíos de gobernanza para imponer su propio control.

“El mensaje es muy contundente y no es solo para él, es para toda la sociedad costarricense. El mensaje es, ‘nosotros mandamos’”, concluyó.