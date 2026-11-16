El periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes, mientras viajaba en un vehículo en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, en la ruta 32.

Al parecer, sujetos en motocicleta se acercaron al pick up, que viajaba en dirección Limón - San José, y dispararon en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.

Asesinan al periodista Camilo Rodríguez en la ruta 32

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:21 p. m. Al llegar los socorristas encontraron a Rodríguez con múltiples disparos y sin signos vitales.

Rodríguez utilizaba sus redes sociales para denunciar hechos de narcotráfico y presuntos vínculos entre jueces y abogados con organizaciones delictivas. De hecho, publicó un video en su perfil de Facebook menos de una hora antes del homicidio.

El periodista era padre de cuatro menores de edad de 16, 11, 9 y 6 años.

Los hechos ocurrieron a menos de 50 metros del sitio donde asesinaron al periodista Parmenio Medina el 7 de julio del 2001, luego de que denunció irregularidades en Radio María.

Rodríguez viajaba en un pick up rojo marca Greatwall, modelo 2017, inscrito a nombre de su madre en el Registro Nacional de la Propiedad.

Camilo Rodríguez fue asesinado este 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo, en Heredia, mientras se desplazaba en su vehículo. (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)

En declaraciones a canal 7, el fiscal general Carlo Díaz indicó que la fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, fue quien confirmó la identidad del comunicador.

Díaz explicó que Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida y fue remitido al programa de atención y protección de víctimas y testigos, pero decidió no acogerse debido a los requisitos que implicaba ingresar a esa condición.

Cuando una persona se somete a ese programa, debe respetar una serie de reglas y es una decisión voluntaria.

Una vecina de la zona que accedió a conversar con La Nación contó que escuchó al menos seis detonaciones cuando caminaba con su hijo, luego de recogerlo de la escuela.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:21 p. m. Al llegar los socorristas encontraron a Rodríguez con múltiples disparos y sin signos vitales. (LN /LN)

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