Política

Camilo Rodríguez, candidato a diputado de Aquí Costa Rica Manda, asegura que se quedó sin votar

El candidato a diputado del partido Aquí Costa Rica Manda, dijo que tuvo mucho trabajo

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Milton Montenegro

Esbozar una sonrisa y resignarse a que no pudo emitir el voto fue el consuelo para Camilo Rodríguez, a quien no le alcanzó el tiempo para ejercer su derecho en las elecciones de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Camilo RodríguezElecciones 2026Aquí Costa Rica Manda
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.