Camilo Rodríguez, candidato a diputado de Aquí Costa Rica Manda, asegura que se quedó sin votar

Esbozar una sonrisa y resignarse a que no pudo emitir el voto fue el consuelo para Camilo Rodríguez, a quien no le alcanzó el tiempo para ejercer su derecho en las elecciones de 2026.

El periodista, escritor y activista social Camilo Rodríguez Chaverri, designado como primer lugar de la papeleta de diputados por San José del partido Aquí Costa Rica Manda, explicó por qué no pudo votar.

Camilo Rodríguez se quedó sin votar tras llegar a las 6:00 pm

“Bueno, es que trabajé todo el día visitando escuelas de toda la provincia de San José, como candidato a diputado. Estuve en Pérez Zeledón, haciendo muchas transmisiones. Yo crecí en Pérez Zeledón. Llegué a las 6 p.m. y estoy muy contento. Soy candidato del partido Aquí Costa Rica Manda y estoy muy agradecido con la gente que nos ha ayudado”, dijo Camilo.

Rodríguez Chaverri ya había tenido un paso corto en la política, al intentar ser candidato presidencial por el extinto Partido Renovación Costarricense (PRC) en las elecciones del 2022; sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó su ratificación por falta de requisitos.