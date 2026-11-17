El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no descarta la participación de más personas en el homicidio del periodista Camilo Rodríguez, perpetrado la tarde del lunes en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

“Tenemos muy claro que estos dos sicarios a bordo de esta moto estaban cumpliendo una labor, que era dar muerte al periodista; probablemente tenemos otras personas involucradas”, afirmó la mañana de este martes el subdirector a. i. de la Policía Judicial, Vladimir Muñoz.

Muñoz explicó que los sicarios que asesinaron al periodista probablemente contaban con algún tipo de apoyo, aunque todavía no está claro de qué forma. Los agentes investigan, por ejemplo, si participaron en el homicidio otras motocicletas o si algún vehículo venía siguiendo al comunicador y marcando sus movimientos.

El comunicador fue asesinado la tarde del lunes 16 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Esta hipótesis del OIJ se desprende de la dinámica que muestran las cámaras de seguridad durante la ejecución del homicidio. El video capta el momento en que los sicarios se aproximan a la ventana del pick-up rojo en el que transitaba Rodríguez. Una vez que lo identifican, el hombre que viajaba como acompañante comenzó a disparar.

Luego, aparentemente para comprobar que la víctima había fallecido, los sicarios rodearon el frente del vehículo y se colocaron junto a la ventana del acompañante, desde donde el pasajero de la moto volvió a disparar. Tras el homicidio, los motorizados huyeron hacia el casco central de San José.

De manera preliminar, se conoce que Rodríguez provenía de Guápiles y se dirigía hacia la Gran Área Metropolitana (GAM). Muñoz aseveró que parte de la investigación consiste en determinar desde qué punto del trayecto comenzaron a seguirlo y en qué momento se da la orden de cometer el crimen.

Sicarios interceptaron al comunicador a plena luz del día. (Cristian Mora/La Nación)

Justamente, los agentes judiciales trabajan para identificar los vehículos que transitaban cerca de la zona y localizar a posibles testigos que puedan aportar información de manera confidencial.

La Policía Judicial solicita, a quienes tengan información, comunicarse a la línea confidencial 800-8000-645.