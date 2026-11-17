El asesinato del periodista Camilo Rodríguez ocurrido la tarde de este lunes 16 de noviembre sobre la ruta 32, quedó registrado por una cámara de seguridad.

El comunicador de 50 años fue atacado a balazos mientras viajaba en un vehículo por San Miguel de Santo Domingo de Heredia, en dirección Limón-San José.

Según se observa en el video, varios sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el periodista antes de huir del lugar.

Cámara captó asesinato del periodista Camilo Rodríguez

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:21 p. m. Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron a Rodríguez con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

OIJ investiga asesinato del periodista Camilo Rodríguez

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, indicó a Teletica que las autoridades analizarán las denuncias públicas realizadas por Rodríguez en redes sociales, así como a las personas señaladas por el comunicador.

Rodríguez era conocido por sus publicaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica. Las autoridades deberán establecer si alguna de esas denuncias guarda relación con el asesinato.

El crimen ocurrió a menos de 50 metros del sitio donde fue asesinado el periodista Parmenio Medina Pérez, el 7 de julio del 2001, también en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.