El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, ocurrido este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, abrió una investigación judicial que incluirá el análisis de las denuncias que el comunicador realizaba públicamente.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, indicó a Teletica que las autoridades revisarán los señalamientos publicados por Rodríguez en sus redes sociales, como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio.

El jerarca explicó que la investigación también abarcará no solo a las personas mencionadas por el periodista, sino también a otras que pudieran tener algún motivo para atentar contra su vida.

Periodista fue asesinado mientras viajaba por la ruta 32

Rodríguez murió la tarde de este lunes, tras recibir múltiples disparos mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Según la información preliminar, varios sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron al automóvil, dispararon contra el comunicador y escaparon del lugar.

Rodríguez era conocido por publicar videos y denuncias relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica.

El fiscal general también confirmó que la fiscal adjunta de Heredia, Tatiana Chávez, asumió las diligencias en el sitio del crimen junto con agentes del OIJ.

El homicidio ocurrió a menos de 50 metros del lugar donde fue asesinado el periodista Parmenio Medina Pérez, el 7 de julio del 2001, también en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.