El periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, fue asesinado, la tarde de este lunes, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32, a escasos 50 metros del lugar donde hace más de 25 años ocurrió el homicidio del también comunicador Parmenio Medina.

Rodríguez viajaba en un pick up rojo, en dirección Limón-San José, cuando, en apariencia, varios sujetos en motocicleta se acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones antes de escapar.

Eso ocurrió minutos después de las 3 p. m., muy cerca de la entrada de la vivienda de Medina, quien fue asesinado justo en ese punto el 7 de julio del 2001, también por impactos de bala.

Medina, director del desaparecido programa radial La Patada, regresaba a su casa después de grabar su última emisión cuando, según la investigación policial, varios sujetos que permanecían dentro de un vehículo gris, estacionado a un lado de la calle, perpetraron el ataque.

Vecino recuerda crimen de Parmenio Medina en la misma zona donde asesinaron a Camilo Rodríguez

El comunicador recibió dos impactos de bala en el rostro y uno en el torso. Fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, donde ingresó a las 4:47 p. m. sin signos vitales. Su fallecimiento se declaró oficialmente diez minutos después.

El crimen de Parmenio Medina ocurrió después de que denunciara, en varias ocasiones, presuntas irregularidades en la administración de Radio María, una emisora que posteriormente desapareció.

Por ese homicidio, el empresario Omar Chaves Mora recibió una condena de 35 años de prisión. El Tribunal de Juicio de Heredia determinó que ordenó el asesinato mediante el pago de una suma de dinero, cuyo monto no se logró establecer.