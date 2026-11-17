Dos gatilleros que serían los responsables de asesinar al periodista Camilo Rodríguez viajaban en una motocicleta blanca, según informó este lunes el subdirector a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz.

La información habría llegado a la Policía Judicial por medio de transeúntes que brindaron datos a los investigadores.

El caso permanece bajo investigación. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

Muñoz indicó que, preliminarmente, se estima que los sospechosos vestían ropa negra y habrían seguido al comunicador desde la provincia de Limón hasta San Miguel de Santo Domingo de Heredia, donde fue asesinado.

Por el momento, se desconoce de dónde provenía el periodista; sin embargo, se sabe que viajaba en un vehículo pick-up rojo, marca Greatwall, modelo 2017, inscrito a nombre de su madre en el Registro Nacional de la Propiedad.

Camilo Rodríguez denunciaba casos de presunto narcotráfico y lavado de dinero en sus redes sociales. (Redes sociales/redes sociales)

El subdirector a. i. del OIJ explicó que, desde que recibieron la noticia del homicidio, pusieron en marcha un dispositivo de investigación para dar con los sospechosos. Este procedimiento incluye la búsqueda de cámaras de seguridad que permitan determinar la ruta de escape de los gatilleros, quienes presuntamente se habrían dirigido hacia San José.

Agentes judiciales trabajan en la escena del crimen. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

En la escena del crimen aparecieron entre nueve y diez casquillos fuera del vehículo.

El jerarca también mencionó que las publicaciones del periodista eran muy notorias y en sus redes sociales abordaba diversos temas. Rodríguez, por ejemplo, mencionaba presuntos vínculos entre grupos criminales, jueces y abogados.

En la escena del crimen aparecieron entre nueve y diez casquillos fuera del vehículo. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

Pese a ello, Muñoz aclaró que no hay una hipótesis clara hasta el momento y el caso está en investigación.

Finalmente, el subdirector afirmó que la Sección de Homicidios del OIJ de San José asumirá las pesquisa y cuenta con los recursos necesarios para esclarecer con mayor prontitud el caso, que calificó de gran importancia.