Una fuente vinculada con la investigación del homicidio del perioidsta Camilo Rodríguez Chaverri, confirmó a La Nación que la motocicleta que usaron los sicarios tenía denuncia por robo.

El vehículo de dos ruedas fue sustraído en Alajuela el 2 de noviembre, según detalló esa misma fuente.

Se trata de una moto blanca tipo montañera, en la que viajaban dos sujetos; el condutor con una jacket verde fosforescente y casco negro, mientras que el acompañante, quien fue el pistolero, llevaba una prenda oscura y casco blanco.

La moto usada por los pistoleros que asesinaron a Camilo Rodríguez, fue robada hace dos semanas. (Captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)

Tras abordar al ofendido desde la ventana del conductor y dispararle, los sujetos bordearon el pick-up rojo que conducía Rodríguez y accionaron el arma en repetidas ocasiones desde la ventana del pasajero que, al igual que la otra, iba abierta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pide a quien tenga información de los sicarios, que se comunique a la línea confidencial 800-8000-645.