Estudiante habría robado ¢4 millones en equipo de cómputo del colegio

El detenido será procesado por la vía Penal Juvenil.

Un menor de 17 años fue detenido la tarde de este jueves como sospechoso de cometer hurto agravado en su propio colegio, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El arresto se efectuó durante dos allanamientos de la Sección Penal Juvenil, uno en La Trinidad de Moravia y otro en Ipís de Goicoechea.

La investigación inició el lunes, luego de que se recibiera una denuncia en la que se señalaba que el joven habría sustraído del colegio diversos artefactos de cómputo desde junio anterior, ocasionando un perjuicio cercano a los ¢4 millones.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron equipo de cómputo y teléfonos celulares.

