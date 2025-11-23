Estos son tres de los incendios más grandes del 2025; el de este 23 de noviembre es el peor en área consumida

Incendio de grandes proporciones afectó bodegas de repuestos de vehículos en Desamparados, este 23 de noviembre.

Un incendio que se originó la mañana de este domingo 23 de noviembre, en San Rafael Arriba de Desamparados, comprometió un complejo de bodegas de repuestos, ubicado detrás de la Escuela Manuel Ortuño.

Luis Salas, director operativo del Cuerpo de Bomberos, indicó que la emergencia se atiende desde las 11:22 a. m. y confirmó que se trata del incendio más grande del 2025, pues supera los 10.000 metros cuadrados (m²) con fuego.

Bomberos atienden gran incendio en Desamparados

“(Es) un fuego que se desarrolla en un complejo industrial, varias bodegas se han visto comprometidas. Estimamos inicialmente unos 10.000 metros cuadrados de afectación por fuego y estamos defendiendo alrededor de 25.000 metros cuadrados de otras bodegas que están colindantes”, dijo Salas.

Un cruzrojista presente en la zona detalló que el fuego consume varias bodegas y que también hay bastantes vehículos afectados; no obstante, los datos, por ahora, siguen siendo escasos.

Los rescatistas descartaron que viviendas aledañas al complejo de bodegas sufrieran daños e hicieron un llamado a los pobladores para que, en caso de sufrir afectación por la inhalación de humo o de experimentar crisis respiratorios, acudan de inmediato a un centro médico.

Incendio en complejo de bodegas de Desamparados se confirma como el de mayor proporción registrado este año en Costa Rica. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

Otros incendios de gran magnitud en 2025

El incendio de este 23 de noviembre, en Desamparados, superó al registrado en enero pasado en San Pedro de Montes de Oca, San José, frente al centro comercial Muñoz & Nanne.

El lunes 20 de enero del 2025, el fuego arrasó una enorme bodega que almacenaba aceites y lubricantes para mantenimiento vehicular. También causó graves daños en un edificio de tres pisos de una panificadora, un apartamento y un parqueo en el que se quemaron 25 vehículos y 20 motos, según una noticia publicada por La Nación.

Ese incendio consumió un total de 4.350 m² y fue catalogado como el undécimo más grande registrado en los últimos 17 años en Costa Rica.

Casi dos meses después de este incidente, el 12 de marzo del 2025, se produjo otro incendio de gran magnitud. En esa ocasión, el fuego afectó una bodega de Portones Salas en Cinco Esquinas de Tibás, ubicada 150 metros al este de la Clínica Clodomiro Picado.

En la bodega afectada había gran cantidad de materiales de construcción. Según Teletica.com, el incendio dejó 2.045 m² afectados.

Durante este 2025 en Costa Rica también se han reportado otros incendios que superan los 1.000 metros cuadrados consumidos, como el de varios ranchos en Guararí de San Francisco de Heredia, en julio pasado, y el de la planta de la empresa Demasa, en Pococí, Limón, en setiembre.