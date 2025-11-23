Sucesos

Estos son tres de los incendios más grandes del 2025; el de este 23 de noviembre es el peor en área consumida

Cuerpo de Bomberos estima que la afectación del incendio de este 23 de noviembre, en Desamparados, supera los 10.000 metros cuadrados

Por Mónica Cerdas Gómez
El fuego consumió un área de 10.000 metros cuadrados del Almacen Fiscal Las Brisas en San Rafael Arriba de Desamparados.
Incendio de grandes proporciones afectó bodegas de repuestos de vehículos en Desamparados, este 23 de noviembre. (Foto: cortesía Bomberos/Foto: cortesía Bomberos de Costa Rica)







