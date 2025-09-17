Accidentes

Bomberos atiende gran incendio en planta de Demasa

Autoridades informaron de que la planta abarca 5.000 m² y que el fuego afecta aproximadamente 1.000 m²

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, una toma aérea de las llamas en la planta Demasa
Un incendio consumió parte de la estructura de la planta Demasa en Pococí, Limón. En la imagen, una toma aérea de las llamas. (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

