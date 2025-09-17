Bomberos atiende gran incendio en planta de Demasa

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atiende desde avanzada la tarde de este martes, un incendio de gran magnitud en la planta de la empresa Demasa, dedicada a la elaboración y distribución de alimentos como tortillas de maíz y trigo, en Pococí, Limón.
De acuerdo con la aplicación oficial de Bomberos, la alerta se registró a las 5:36 p. m., y se despacharon nueve unidades al lugar.
Los cuerpos de emergencia informaron de que solo la planta abarca 5.000 m² y que el fuego afectaba aproximadamente 1.000 m².
A las 7:42 p. m., la Cruz Roja Costarricense detalló que, hasta ese momento, habían evacuado a 150 personas, todas en buenas condiciones.
Además, los paramédicos mantenían ocho unidades de atención en el sitio y tres ambulancias más iban en ruta.
Tras más de dos horas de atención, el Cuerpo de Bomberos confirmó minutos antes de las 9 p. m. que un total de 7.000 m² fueron salvados. No se reportaron personas heridas o fallecidas.