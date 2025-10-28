Estos Cen-Cinai de Guanacaste no están brindando atención por las lluvias

Las inundaciones en Guanacaste han hecho que varios servicios dejen de brindarse. El cuido de niños en Cen-cinai es uno de ellos.

Las lluvias, desbordamiento de ríos e inundaciones en Guanacaste, producto de las afectaciones por el huracán Melissa obligaron al Ministerio de Salud a suspender, este martes y miércoles, la atención en los Cen-Cinai de los sitios más afectados.

Los centros afectados hasta el momento pertenecen a los cantones Santa Cruz, Nandayure y Nicoya respectivamente:

Delicias El Llano, Paraíso, La Garita,27 de Abril,

Pueblo Nuevo, Islita, San Francisco, Pilas de Bejuco

Bocas de Nosara

LEA MÁS: Inundaciones y deslizamientos afectan Guanacaste y Pacífico sur del país

“Lamentablemente, el acceso a los centros se encuentra limitado debido a la acumulación de agua en caminos y alrededores. Además, varias funcionarias de estos establecimientos también se han visto afectadas, ya que sus viviendas presentan inundaciones, lo que les impide desplazarse y brindar la atención habitual”, manifestó el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa.

Los Cen-Cinai proveen cuido, alimentación y algunos servicios de salud para los niños de escasos recursos de las diferentes comunidades.

Las autoridades sanitarias se mantienen atentas a la evolución de la situación para comunicar cualquier cambio o actualización respecto a la reapertura de los servicios.

“Agradecemos la comprensión de las familias y comunidades ante esta situación de fuerza mayor y reiteramos el compromiso institucional de restablecer las labores tan pronto las condiciones lo permitan”, concluyó el comunicado.