Estas son las nacionalidades y rutas de los migrantes que fueron deportados de Costa Rica

El avión ecuatoriano HCCWJ realizará varias escalas para trasladar a los 33 migrantes.

Un total de 33 extranjeros —31 hombres y dos mujeres— fueron deportados desde Costa Rica este viernes 13 de marzo, como parte de un operativo realizado en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

Entre las nacionalidades incluidas en el grupo hay personas procedentes de los siguientes países: Colombia (14), Panamá (6), Ecuador (3), India (1), China (1), México (1) y Honduras (1).

Además, hay deportados cuyo traslado final tiene como destino Jamaica y El Salvador.

Deportación masiva de extranjeros en Costa Rica

La ruta de deportación

Según informaron las autoridades, los migrantes realizarán escalas antes de llegar a sus países de origen. Además, cada migrante viaja esposado y con dos custodios.

El vuelo partió desde San José hacia Panamá, donde descenderá un primer grupo conformado por personas de Panamá, India, China, Jamaica, México, El Salvador y Honduras.

Desde Panamá, estas personas serán trasladadas a sus respectivos países mediante vuelos comerciales. En algunos casos, como el de los ciudadanos de China, el viaje podría extenderse hasta por dos días debido a la distancia.

Posteriormente, la aeronave continuará la ruta Colombia–Ecuador–San José, donde serán entregados los 14 ciudadanos colombianos y los tres ecuatorianos. Tras completar el traslado, el avión regresará a Costa Rica.

El migrante que no abordó el avión

En la lista original del operativo también figuraba un ciudadano de Gran Bretaña; sin embargo, se negó a abordar el avión y permanece en el país.

En el documento se indica que la persona, de apellido Andrews, se encuentra en condición migratoria irregular en Costa Rica y “no desea regresar a su país”.

Según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería, esto se debe a que el extranjero interpuso un recurso, por lo que actualmente se encuentra detenido por la Policía de Migración.