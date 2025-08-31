Sucesos

Estas son las apelaciones que las defensas de Celso Gamboa y de Pecho de Rata han presentado en su proceso de extradición

Estas acciones figuran en el expediente, del cual ‘La Nación’ tiene copia, algunas buscan liberarlos de prisión mientras esperan su extradición

Por Irene Rodríguez

En el curso del proceso que enfrentan los extraditables Celso Gamboa Sánchez y de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, los abogados han interpuesto diferentes apelaciones y recursos en el proceso. Algunos buscaban la liberación de ambos para que pudieran tener arresto domiciliario mientras avanza su extradición.








