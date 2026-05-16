Estafa vía SMS: Mensajes falsos de la Policía de Tránsito y Cosevi buscan engañar a conductores

¿Recibió un mensaje de multa? Se trata de una estafa así lo comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) lanzó este sábado una alerta a la ciudadanía tras la circulación de mensajes de texto fraudulentos que utilizan de manera indebida el nombre de la Policía de Tránsito y del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Según las autoridades, los mensajes, enviados a través del sistema SMS, indican falsamente que el receptor tiene montos pendientes de pago e incluyen enlaces para “regularizar” la situación.

“Su multa de tráfico está vencida. Por favor, páguela de inmediato”, es uno de los mensajes que circulan.

El MOPT enfatizó que estos mensajes son totalmente falsos y advirtió a la población no hacer clic en los enlaces ni proporcionar información personal, para evitar ser víctimas de estafa.

También se leen los siguientes:

El MOPT alerta que mensajes de texto sobre multas pendientes son falsos y buscan engañar a los conductores. (Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)/Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT))

Las autoridades recordaron que cualquier notificación oficial sobre multas o pagos pendientes se realiza únicamente a través de canales oficiales, como la página web del Cosevi o las oficinas autorizadas, y nunca por mensajes de texto no solicitados.

El Ministerio insta a quienes reciban este tipo de mensajes a reportarlos de inmediato y a compartir la información con familiares y amigos para prevenir posibles fraudes.