Sucesos

Estafa vía SMS: Mensajes falsos de la Policía de Tránsito y Cosevi buscan engañar a conductores

SMS que advierten de multas pendientes son fraudulentos; las autoridades recuerdan verificar siempre los canales oficiales.

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Por Libia Solano Meza
¿Recibió un mensaje de multa? Se trata de una estafa así lo comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
¿Recibió un mensaje de multa? Se trata de una estafa así lo comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). (Cortesía: Libia Solano Meza/Cortesía: Libia Solano Meza)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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