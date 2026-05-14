El País

Más de 800 conductores dieron positivo en alcoholemias y 591 acabaron ante la Fiscalía en 2026

Policía de Tránsito detectó 824 casos positivos en controles de alcoholemia y aplicó multas superiores a ¢362.000

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Por Damián Arroyo C.
Las autoridades enviaron a 591 conductores a la Fiscalía tras detectar niveles altos de alcohol en operativos de carretera. (Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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