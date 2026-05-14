Más de 800 conductores dieron positivo en alcoholemias y 591 acabaron ante la Fiscalía en 2026

Las autoridades enviaron a 591 conductores a la Fiscalía tras detectar niveles altos de alcohol en operativos de carretera.

Un total de 824 conductores dieron positivo en las pruebas de alcohol realizadas por la Policía de Tránsito durante el primer cuatrimestre del 2026. De ellos, 591 superaron los límites más altos permitidos por la ley y enfrentan procesos por presunta conducción temeraria.

Los datos forman parte de los controles efectuados entre enero y abril de este año, periodo en el que las autoridades realizaron 5.833 pruebas de alcoholemia en carretera. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el 14% de los exámenes aplicados dieron resultado positivo.

La Policía de Tránsito indicó que los 591 conductores remitidos a la Fiscalía presentaban niveles de alcohol que los ubicaban en condición de aparente embriaguez total. Esa cifra representó el 72% de todos los casos positivos detectados durante los operativos.

Las autoridades señalaron que esas personas deberán enfrentar procesos judiciales por el presunto delito de conducción temeraria.

Además, otros 102 conductores recibieron una multa de ¢362.839,14 y acumularon seis puntos en la licencia. También deberán aprobar un curso de reeducación vial para poder renovar el documento.

La sanción económica aplica para conductores particulares con niveles entre 0,50 y 0,75 gramos de alcohol en prueba de espiración de aire o entre 0,25 y 0,38 miligramos en prueba de sangre. En el caso de conductores profesionales y novatos, la multa corresponde a niveles entre 0,20 y 0,50 gramos o entre 0,10 y 0,25 miligramos.

La legislación también castiga con esa misma multa a quienes se nieguen a realizar la prueba de alcoholemia.

El MOPT recordó que superar los 0,75 gramos de alcohol en conductores particulares o los 0,50 gramos en conductores profesionales y novatos implica sanción penal.

Por otra parte, 131 personas dieron positivo con niveles bajos de alcohol. En esos casos no recibieron sanción debido a que la legislación vigente no contempla castigos administrativos ni penales para esos rangos.

Según la Policía de Tránsito, el aumento en la cantidad de controles se relacionó con la incorporación de 199 nuevos etilómetros adquiridos por ¢249 millones.