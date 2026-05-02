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¿Otra vez licor? Alajuelense salpicado por alcoholemia tras doble atropello en Grecia

Asistente del ahora expreparador físico de Liga Deportiva Alajuelense afrontará proceso judicial por atropello a una adulta y una niña

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Por Fanny Tayver Marín, Natalia Vargas, y Luis Enrique Brenes
El accidente ocurrió la mañana de este viernes en Grecia. Foto Accidentes en Occidente.
El atropello a una adulta y una niña causó mucha conmoción en Grecia. (Facebook/Accidentes en Occidente)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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