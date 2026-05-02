¿Otra vez licor? Alajuelense salpicado por alcoholemia tras doble atropello en Grecia

El atropello a una adulta y una niña causó mucha conmoción en Grecia.

Minutos antes de que en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, se efectuara la reunión entre integrantes de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela y Óscar Ramírez —donde el “Macho” decidió que no seguía—, ocurrió un accidente en Grecia, que salpica a la Liga y que de nuevo pone el tema del licor sobre la mesa.

Se trata de un hombre de apellidos Rojas Salas, asistente del ahora expreparador físico de la Liga, Juan Carlos Barrantes.

El trabajador del club, en aparente estado de ebriedad, conducía un carro 4x4, se salió de la vía, se subió a la acera y, según testigos, atropelló a dos mujeres (una adulta y una menor de edad).

La Cruz Roja comunicó que el incidente ocurrió a las 9:40 a. m. del 1.° de mayo y que ambas fueron trasladadas al hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

David Pazos, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, informó que la mujer, de 20 años, fue trasladada en condición urgente. La niña fue llevada en estado crítico, con varios traumas.

El director de la Policía de Tránsito, Marvin Sánchez, afirmó a La Nación: “La alcoholemia salió positiva, la primera prueba que se le realizó marcó 0.65 y después de eso quedó en manos de la Fiscalía”.

Además, dio a conocer que la segunda prueba también dio positivo. El trabajador de Alajuelense fue llevado a una delegación, pero poco después quedó en libertad.

La alcoholemia se considera positiva en Costa Rica cuando se superan los límites legales establecidos en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, que en sangre es de 0.50.

Además, cuando los rangos en sangre son entre 0.50 g y 0.75, se aplica una sanción administrativa, que es una multa de ¢368.000.

El caso lo atendió la Policía de Tránsito, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que no tiene un reporte sobre el accidente que se presentó en Grecia.

La Nación solicitó a Alajuelense una versión sobre este accidente que involucra a un funcionario del club, con una alcoholemia positiva, confirmada por el director del Tránsito. Sin embargo, a través de su oficina de comunicación, la Liga respondió que de momento no se iba a referir a esto.

El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades. Ahora vendrá un proceso para esclarecer las causas del accidente que dejó a una adulta y a una niña heridas, y que volvió a relacionar la palabra licor con Alajuelense.