Estadounidense falleció ahogado en playa Grande de Cahuita

Cruzrojistas atendieron la emergencia en playa Grande de Cahuita, donde un turista estadounidense fue sacado del mar sin signos vitales.

Un estadounidense falleció la tarde de este miércoles luego de presentar dificultades para desplazarse dentro del agua en playa Grande de Cahuita, en el cantón de Talamanca, Limón.

El incidente ocurrió minutos después de las 5 p. m., cuando una alerta ingresó al sistema de emergencias 911 informando de que, frente a un reconocido hotel de la zona, un adulto mayor tenía problemas mientras se encontraba en el mar.

Al sitio se desplazaron unidades de la Cruz Roja.

A su llegada, los socorristas confirmaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 65 años, ya había sido sacada del agua por personas que se encontraban en el lugar.

Tras realizar la valoración correspondiente, los cruzrojistas determinaron que el hombre no presentaba signos vitales.

Diego Flores, de la Unidad de Rescate y Búsqueda de la Cruz Roja, explicó que para la atención de la emergencia se despacharon tres unidades básicas y una unidad de rescate acuático.

“Cuando llegamos, el paciente ya estaba en la arena. Lamentablemente, se encontraba sin signos vitales”, indicó.

El cuerpo fue entregado a las autoridades judiciales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la oficina regional de Bribri se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a Medicatura Forense para determinar con exactitud la causa de la muerte.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias que rodearon este fallecimiento.