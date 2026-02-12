Sucesos

Estadounidense falleció ahogado en playa Grande de Cahuita

Extranjero de unos 65 años murió luego de presentar dificultades dentro del mar; fue sacado del agua por personas en la zona

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Cruzrojistas atendieron la emergencia en playa Grande de Cahuita, donde un turista estadounidense fue sacado del mar sin signos vitales.
Cruzrojistas atendieron la emergencia en playa Grande de Cahuita, donde un turista estadounidense fue sacado del mar sin signos vitales. (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Playa Grande CahuitaExtranjero fallecidoEmergencia acuática Costa RicaCruz Roja Costarricense
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.