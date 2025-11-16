Estabilidad atmosférica predominará este lunes en Costa Rica: lluvias serán escasas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó para este lunes 17 de noviembre condiciones estables en gran parte del país durante la mañana, con algunas lluvias aisladas previstas en sectores del Pacífico en horas de la tarde. La presencia de una masa de aire seco y la persistencia de vientos alisios débiles favorecerán cielos mayormente despejados en la mayoría de regiones.

Durante la madrugada y mañana, el cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado en todo el territorio nacional. En la tarde, se presentarán lluvias dispersas y tormentas localizadas principalmente en zonas montañosas del Pacífico central y sur.

En el Valle Central, el cielo amanecerá con pocas nubes y se mantendrá parcialmente nublado por la tarde, con baja probabilidad de lluvias. San José tendrá una mínima de 17,4 °C y una máxima de 26,9 °C, mientras que Heredia llegará hasta los 27,4 °C. Las condiciones serán similares en Alajuela y Cartago.

El Pacífico norte experimentará cielos mayormente despejados durante toda la jornada. No se prevén lluvias. Liberia alcanzará los 33,7 °C, mientras que en Puntarenas se registrará una mínima de 23,5 °C y una máxima de 34,1 °C, una de las temperaturas más elevadas del país.

En el Pacífico central, el día iniciará con nubosidad parcial y evolucionará hacia condiciones nubladas por la tarde. Se anticipan lluvias aisladas con tormentas en sectores montañosos. En Parrita, la temperatura oscilará entre 22,1 °C y 31,7 °C.

El Pacífico sur presentará cielos parcialmente nublados en la mañana y con mayor cobertura nubosa en la tarde. Se prevén precipitaciones dispersas y posibles tormentas eléctricas. Golfito marcará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 32,3 °C.

La región del Caribe norte se mantendrá estable, con cielo entre poco y parcialmente nublado durante todo el día. En Guápiles, las temperaturas oscilarán entre 20,9 °C y 30,3 °C. No se esperan lluvias.

En el Caribe sur, las condiciones serán similares, con cielos parcialmente nublados. En Limón, la mínima será de 22,1 °C y la máxima de 30,9 °C.

En la zona norte, el cielo amanecerá despejado, con nubosidad parcial en la tarde. Se podrían presentar lluvias breves en zonas montañosas, mientras que las llanuras se mantendrán secas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,8 °C y una máxima de 28,5 °C.

Efemérides

Salida del sol: 5:32 a. m.

5:32 a. m. Puesta del sol: 5:11 p. m.

5:11 p. m. Fase lunar: Hacia luna nueva

Hacia luna nueva Salida de la luna: 3:22 a. m.

3:22 a. m. Puesta de la luna: 3:23 p. m.

