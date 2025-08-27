Escolares intoxicadas con gaseosa combinada con alcohol de 90° que les habría dado compañerita

Escolares de cuarto grado de la Escuela Judas Tadeo Corrales, en Candelaria de Naranjo, Alajuela, se habrían intoxicado luego de consumir gaseosa mezclada con alcohol de 90° que les habría dado una compañerita. El hecho ocurrió la mañana de este 27 de agosto.

La información fue confirmada por el Ministerio de Educación Pública (MEP). Miguel Sibaja, director regional de Educación de Occidente, comentó que al parecer la menor de edad llevó la bebida gasificada y un frasco de alcohol que disolvió en la gaseosa y se lo ofreció a sus compañeras, quienes posteriormente mostraron indicios de intoxicación.

El centro educativo activó el protocolo para este tipo de situaciones y llamó al servicio de emergencias 911 y a la Cruz Roja. Las estudiantes fueron trasladadas al Hospital de Grecia, donde están siendo atendidas. La escolar que habría llevado la bebida alcohólica fue trasladada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Naranjo: allí evaluarán el caso.

Luego de aparentemente intoxicarse con la bebida de gaseosa combinada con alcohol de 90, las escolares fueron trasladadas al hospital de Grecia. (Rafael Pacheco Granados)

“Todas están fuera de peligro y siendo atendidas por las autoridades respectivas. La institución ha alertado a las familias y se han activado protocolos respectivos en este tipo de situaciones”, agregó el director regional.

Docente agredida

Al parecer, cuando la docente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la niña que habría compartido la bebida con sus compañeras supuestamente la agredió. La maestra fue trasladada al Instituto Nacional de Seguros (INS) para ser evaluada.