Sucesos

Escolares intoxicadas con gaseosa combinada con alcohol de 90° que les habría dado compañerita

Se trata de estudiantes de cuarto grado de la Escuela Judas Tadeo Corrales en Candelaria de Naranjo. Maestra resultó agredida durante la intervención

Por Fernanda Matarrita Chaves

Escolares de cuarto grado de la Escuela Judas Tadeo Corrales, en Candelaria de Naranjo, Alajuela, se habrían intoxicado luego de consumir gaseosa mezclada con alcohol de 90° que les habría dado una compañerita. El hecho ocurrió la mañana de este 27 de agosto.








Bebidas alcohólicasMEPEscolares
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

