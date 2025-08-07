El País

Adolescente se intoxicó con gomitas de marihuana en liceo josefino

Exámenes habrían revelado cantidades de THCA en la sangre del estudiante

Por Fernanda Matarrita Chaves

Un estudiante de octavo año de un liceo josefino sufrió una intoxicación luego de comer gomitas con alto contenido de THCA.








Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

