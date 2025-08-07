Adolescente se intoxicó con gomitas de marihuana en liceo josefino

Un estudiante de octavo año de un liceo josefino sufrió una intoxicación luego de comer gomitas con alto contenido de THCA.

Según una fuente que conoció la situación, el estudiante empezó a vomitar y aparentemente a convulsionar sin que nadie comprendiera qué estaba pasando. La madre del menor de edad llegó al colegio antes que los cuerpos de socorro y lo llevó a la clínica más cercana.

Cuando se presentó al centro médico, una ambulancia trasladó al joven, de emergencia, a un hospital. Allí le realizaron exámenes de sangre que habrían revelado que tenía una dosis alta de THCA en la sangre.

El empaque de las gomitas que habría consumido el colegial, señalan que tienen 1.000 miligramos de THCA, que es el precursor del componente psicoactivo de la marihuana.

Estas son las gomitas que habría consumido el estudiante. En apariencia, se venden libremente y hay de diferentes sabores. (Cortesía/Cortesía)

Posteriormente, se enteraron que el estudiante tenía el paquete de gomitas que contiene dos unidades y que además se tomó una bebida energética cuando empezó a sentirse mal: en ese momento el menor se sintió peor.

La Nación envió consultas al Ministerio de Educación Pública (MEP) al final de la tarde solicitando información acerca de este caso, sin embargo, se está a la espera de la respuesta. Igualmente se contactó al director del centro educativo, no obstante, el funcionario comentó que las consultas debían realizarse por medio del departamento de prensa del MEP.