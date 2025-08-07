Liceo de Costa Rica pide a padres ‘estar alerta’ luego de intoxicación de estudiante con gomitas de marihuana

El director del Liceo de Costa Rica, Lenin Alvarado Porras, informó que el estudiante que se intoxicó la mañana del miércoles 6 de agosto luego de consumir gomitas con THCA, se mantiene estable.

El educador hizo un llamado para que los padres se mantengan alertas en el hogar con respecto a las golosinas que consumen sus hijos e hijas.

“Es sumamente importante la responsabilidad y sobre todo el seguimiento que se le puede dar a ellos desde los hogares y estar siempre alerta a cualquier situación que pueda ocurrir”, afirmó Lenin Alvarado por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La noche del 6 de agosto una fuente con conocimiento de la situación, comentó que el estudiante de octavo año empezó a vomitar y aparentemente a convulsionar sin que nadie comprendiera qué estaba pasando. La madre del menor de edad llegó al colegio antes que los cuerpos de socorro y lo llevó a la clínica más cercana.

Cuando se presentó al centro médico, una ambulancia trasladó al joven, de emergencia, a un hospital. Allí le realizaron exámenes de sangre que habrían revelado que tenía una dosis alta de THCA en la sangre.

Tras intoxicación de estudiante con gomitas de marihuana, director del Liceo de Costa Rica llama a padres a 'verificar lo que consumen hijos'. El producto que aparece en la imagen es el que habría ingerido el adolescente, y sería de fácil acceso en San José. (Archivo y Cortesía/Archivo y Cortesía)

El empaque de las gomitas que habría consumido el colegial, señalan que tienen 1.000 miligramos de THCA, que es el precursor del componente psicoactivo de la marihuana.

Posteriormente, se enteraron que el estudiante tenía el paquete de gomitas que contiene dos unidades y que además se tomó una bebida energética cuando empezó a sentirse mal: en ese momento el menor se sintió peor.

“Ante consulta realizada sobre el estudiante que se vio intoxicado por el consumo de golosinas hoy en horas de la mañana, este se encuentra estable en el centro médico. Recordar que la institución durante mucho tiempo ha trabajado en la parte de prevención y el chico fue atendido de manera oportuna por parte del equipo docente del centro educativo”, comentó el director.

El educador comentó que como se trata de un tema sensible, el centro educativo tomó las medidas respectivas con todos los involucrados y agregó que de la misma manera se hizo con todas las instituciones que les asisten ante esta situación.

Alvarado afirmó que los hechos se mantienen en investigación.

El director destacó la relevancia de que como padres se verifique lo que consumen los hijos y los dulces que ingieren y a los que pueden tener fácil acceso en locales de San José.