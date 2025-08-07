El País

Liceo de Costa Rica pide a padres ‘estar alerta’ luego de intoxicación de estudiante con gomitas de marihuana

Director Lenin Alvarado Porras informó que estudiante se encuentra estable

Por Fernanda Matarrita Chaves

El director del Liceo de Costa Rica, Lenin Alvarado Porras, informó que el estudiante que se intoxicó la mañana del miércoles 6 de agosto luego de consumir gomitas con THCA, se mantiene estable.








