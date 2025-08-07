Sucesos

¿Es común que un fiscal pida una absolutoria en un juicio? ¿Puede el tribunal condenar al acusado si eso ocurre?

Dos abogados penalistas analizan la decisión del Ministerio Público en el caso de Celso Gamboa, Jhonny Araya y Berenice Smith

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

¿Es común que un fiscal solicite la absolutoria de acusados que llevó a juicio? Un hecho de ese tipo ocurrió el miércoles en el caso del exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde de San José Jhonny Araya y la exfiscal subrogante Berenice Smith, quienes están imputados por un presunto tráfico de influencias.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tráfico de influenciasCelso GamboaJhonny Araya
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.