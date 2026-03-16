Sucesos

‘Es como una película de terror’: madre de Nadia Peraza narra cómo vive el proceso judicial

Nadia Peraza tenía 21 años y era madre de una niña cuando fue asesinada. El único sospechoso de asesinarla es su expareja, Jeremy Buzano Paisano, de 27 años.

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Por Natalia Vargas
Juicio Nadia Peraza
Marilyn se sienta a solo metros del principal sospechoso de asesinar a su hija. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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