Encuentran cuerpo de un hombre con múltiples golpes en Puntarenas

La víctima, de entre 30 y 40 años, no ha sido identificada

Por Cristian Mora
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Agentes del OIJ realizaron la inspección del sitio y el levantamiento del cuerpo en el sector de El Chorro, en la cuesta de Corredores. (Imagen con fines ilustrativos) (IStock)







Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

