Encuentran cuerpo de un hombre con múltiples golpes en Puntarenas

Agentes del OIJ realizaron la inspección del sitio y el levantamiento del cuerpo en el sector de El Chorro, en la cuesta de Corredores. (Imagen con fines ilustrativos)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió la mañana de este sábado el hallazgo de un cuerpo en el sector de El Chorro, en la cuesta de Corredores en Puntarenas.

Según el reporte preliminar, se trata del cuerpo de un hombre, aún no identificado, con una edad estimada entre los 30 y 40 años.

La víctima fue hallada con múltiples golpes en el rostro y el pecho.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

El caso permanece en investigación por parte de los agentes del OIJ de Corredores para esclarecer lo ocurrido, establecer la identidad del fallecido y ubicar a las personas sospechosas.