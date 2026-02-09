Sucesos

Empresario gana demanda al Banco Nacional por no informarle riesgos de pactar crédito en UDES

Crédito inició en ¢62 millones y deudor terminó pagando más de ¢116 millones en cuestión de 14 años

Por Yeryis Salas
Banco Nacional, edificio central
El Banco Nacional afirmó que al cliente le ofrecieron trasladar el crédito a colones. (Rafael Pacheco Granados)







