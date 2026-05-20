Sucesos

Emergencia por lluvias en Limón: rescatan a familias, turistas y a un niño con traqueostomía

Varias escuelas suspenden lecciones y hay más de 40 emergencias reportadas

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Por Yucsiany Salazar
Bomberos acudió al rescate de una familia aislada por las inundaciones en Río Blanco, Limón.
Bomberos acudió al rescate de una familia aislada por las inundaciones en Río Blanco, Limón. (Bomberos/Bomberos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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