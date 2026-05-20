Emergencia por lluvias en Limón: rescatan a familias, turistas y a un niño con traqueostomía

Bomberos acudió al rescate de una familia aislada por las inundaciones en Río Blanco, Limón.

Las fuertes lluvias que azotan Limón desde la madrugada de este miércoles dejaron a un menor oxígeno dependiente y con traqueostomía aislado en Valle La Estrella, mientras los cuerpos de emergencia atienden decenas de incidentes por inundaciones, crecida de ríos y personas atrapadas en distintas comunidades de la provincia.

La Cruz Roja confirmó que una unidad básica fue desplazada hasta la zona para atender la situación del menor, considerado uno de los casos más delicados.

Cruz Roja reporta más de 40 emergencias por lluvias, la mayoría en Limón.

Según la institución, a las 7:38 a.m. de este miércoles se contabilizaban más de 40 incidentes relacionados con lluvias en Limón centro, Valle La Estrella, Matina, Cahuita y Siquirres, principalmente por el desbordamiento de ríos.

“Los niveles de agua oscilan entre menos de medio metro y más de un metro en algunos sectores”, agregó la Cruz Roja.

Este incremento en la nubosidad es derivado del tránsito de la onda tropical No. 3 por el país. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la mayoría de los aguaceros se concentran en el Caribe y la zona norte, pero no se descarta que las lluvias avancen progresivamente hacia el Valle Central y las cordilleras.

Además, está previsto que en la tarde haya aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Pacífico Sur y precipitaciones aisladas en el Valle Central y la península de Nicoya.

Adultos mayores aislados en Colina y Matama

En Colina, detrás de las piscinas de Envaco, en el distrito de Limón, los socorristas atendieron a una adulta mayor de 91 años, quien requirió valoración debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.

Desborde en el Río Chirripo

Mientras que, en Matama, las autoridades mantenían activa una solicitud de rescate para una pareja de adultos mayores que quedó aislada debido a la crecida de un río, lo que impide el acceso por medios convencionales.

Conductora quedó atrapada por cabeza de agua

Otro incidente ocurrió en Aguas Zarcas de Matama, donde una conductora de un autobús de una empresa bananera quedó atrapada tras el paso de una cabeza de agua.

Árbol cayó sobre vivienda

En el cantón de Talamanca, en Manzanillo (cerca de la entrada al plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo, Recope), dos unidades de soporte básico atendieron la caída de un árbol sobre una vivienda.

Tres personas que se encontraban en el inmueble quedaron atrapadas en una zona que ya sufría por las inundaciones.

Declaraciones de Alejandro Picado sobre las inundaciones en Limón

Otras atenciones por crecida de ríos

Durante la mañana de este miércoles también hubo reporte de personas aisladas por inundaciones en Valle La Estrella y Río Blanco de Liverpool.

Incluso, en Río Blanco, Bomberos confirmó que la Unidad Operativa de Rescate Acuático participa en el traslado de cuatro personas a un sitio seguro.

En ese mismo incidente, la Cruz Roja informó que se coordinó la evacuación de una familia de cinco personas. Debido a las condiciones del lugar, fue necesario solicitar apoyo adicional para completar la maniobra. Finalmente, cuatro personas fueron trasladadas a casas de familiares.

Además, en Sixaola, algunos turistas también quedaron aislados en puntos turísticos, según confirmó Jorge Rovira, jefe de Atención Prehospitalaria y Rescate de la Cruz Roja.

Escuelas suspenden lecciones por inundaciones

Un total de 43 centros educativos de Limón y tres de Turrialba, Cartago, suspendieron las lecciones debido a las fuertes lluvias que afectan a sus comunidades.

Según confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP), las escuelas y colegios que interrumpieron sus funciones en Limón se ubican desde Siquirres hasta Sixaola, por el desbordamiento de ríos Estrella, Chirripó y Sixaola, explicó David Morales, de la Dirección Regional de Educación de Limón.

Morales agregó que para este jueves 21 de mayo se espera que se baje la intensidad de las aguas para hacer un diagnóstico de los centros educativos.

En el caso específico de Turrialba, Jorleny Sánchez, directora Regional de Turrialba, precisó que en total fueron 14 centros educativos afectados por las lluvias pero solamente en tres de ellos se cancelaron las lecciones debido a inundaciones.

“Por lo demás, los estudiantes se encuentran en buen resguardo, hay seguridad y coordinación total con los equipos de emergencia local”, agregó.