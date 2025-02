Dueño de bar donde asesinaron a primos contrató un peón para cavar la fosa por c100.000

Un día después del asesinato de dos primos en un bar de Heredia, un peón de construcción entró al establecimiento sin tener idea que había cuerpos guardados en un congelador cerca de la cocina.

Este peón fue uno de los testigos cuya declaración consta en el expediente 25-000983-0059-PE, divulgado primero por Telenoticias y del cual La Nación tiene copia, donde aparecen cuatro personas investigadas por homicidio simple.

El hombre declaró que el viernes 7 de febrero lo llamó el hermano de Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar, y le pidió que fuera al sitio porque había planes de remodelarlo.

Al entrar al local junto al hermano, el peón observó a varios hombres limpiando. Segura lo llevó al sótano, “donde les mostró el lugar y comentó que tenía planes para hacer un cuarto allí”, según el legajo.

(Cortesía para La Nación/Fosa del bar de Heredia donde metieron a primos asesinados. Foto: Cortesía para La Nación)

El peón llegó a trabajar a las 7 a. m. del sábado, con el objetivo de excavar un hueco donde iría el baño. Allí estaban Segura, un guarda del bar de apellido Palacios García, un hombre de complexión gruesa con colochos y la novia de Segura. Poco después llegó un hombre apellidado Guzmán Palacios. Mientras laboraba, Palacios y el sujeto de colochos le preguntaban con insistencia sobre sus avances.

Segura luego le ofreció ayuda, y el peón accedió. Más tarde se unió un joven más a los trabajos, quien lo terminó reemplazando, pues el peón interrumpió la tarea por la constante presión que sentía.

Segura había acordado pagarle ¢100.000, y para comprar materiales le transfirió ¢40.000. Como decidió no continuar, el peón no reclamó el resto del dinero, y más bien devolvió ¢20.000. El hombre aportó a los investigadores fotos del progreso del hueco que no terminó de cavar.

Tres días después, el 11 de febrero, fueron detenidos el guarda de apellido Palacios y Guzmán, además de un hombre apellidado Bonilla Alvarado y una joven de apellidos Gutiérrez Hernández, novia de Palacios y expareja de un amigo de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, quien entró al bar con ellos la noche del 6 de febrero y salió antes de la riña con desenlace mortal.

Segura se fugó, en apariencia hacia Nicaragua, según testificó su propio hermano. La madrugada del 12 de febrero, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cavaron hasta encontrar los cuerpos de los primos, en el hoyo que el peón ayudó a perforar, pensando que un tanque séptico lo ocuparía.