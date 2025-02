Hermano de sospechoso de asesinar a primos describió la macabra escena que vio al entrar al bar: ‘Temí por mi vida’

Luego de participar en el homicidio a puñaladas de dos primos en un bar en Heredia, el dueño del negocio habría huido a Nicaragua a abrirse una pulpería frente a la playa, muy cerca de la frontera con Costa Rica.

Así lo afirmó al Ministerio Público el hermano del fugitivo Jean Franco Segura Gómez, uno de los cinco sospechosos del crimen de Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, asesinados el 6 de febrero y enterrados días después en una fosa en el sótano del bar.

El hermano de Segura relató que él entró al bar Dude’s la noche del doble homicidio luego de que su hermano lo llamó por “algo urgente” que no podía decirle por teléfono, según consta en el expediente 25-000983-0059-PE, divulgado primero por Telenoticias.

“Yo entré al bar y noté que había mucho desorden, inmediatamente noté que habían (sic) dos cuerpos tirados en el piso, uno se encontraba cerca de los baños y el otro se encontraba por la barra, en ese momento no identifiqué de quiénes eran esos cuerpos, yo vi a mi hermano Jean y le pregunté ‘¿qué pasó aquí?, ¿qué hizo?’, y mi hermano me contó que estas dos personas lo habían amenazado a muerte”, señala el testimonio del cual La Nación tiene copia.

Entre tres personas metieron los dos cuerpos en un congelador horizontal al lado de la cocina y lo cubrieron con cajas de cervezas, agregó el hermano, quien recordó que el bar estaba muy desordenado, con el piso mojado y botellas, sillas y mesas tiradas. El suelo estaba cubierto por el polvo de los extintores, y observó, entre la barra y el cuerpo tendido allí, un cutter y un cuchillo de 30 centímetros.

El testigo le pidió el baño a su hermano, pero él dijo que no estaba funcionando y no quiso preguntar mas. “Sinceramente tenía mucho miedo de que mi hermano también me matará a mí”, contó a los investigadores.

El hombre declaró que Segura había adquirido el bar hace un mes aproximadamente, en apariencia porque a él le debían dinero. El sospechoso le habría contado a su hermano en algún momento que tenía una AR-15, y le preguntó si sabía de alguien que la quisiera.

“Deseo indicar que yo nunca participé en ninguna forma en el movimiento del cuerpo y en la limpieza del bar, yo me encontraba nervioso y no sé por qué no fui de una vez a la Policía, pero estaba en shock, por eso no supe cómo actuar. Tengo miedo que me pueda pasar algo a a mí o a familia, porque mi hermano es capaz de cualquier cosa”, dijo el hermano de Segura.

Una pulpería frente al mar

El martes 11 de febrero, el mismo día que arrestaron a los otros sospechosos y un día antes de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontrara los cuerpos, el imputado llegó a la casa de su hermano en un Hyundai Tucson con otra persona que no identificó, y le dijo que a su novia le dieron una propiedad frente a la playa en Nicaragua, a 10 a 15 minutos de la frontera, por lo que se iría a ese país con la idea de abrirse una pulpería.

Los investigadores también entrevistaron a un porteador, quien aseguró haber llevado a Segura y su novia hasta la frontera a cambio de ¢36.000, que un empleado del bar le traspasó vía Sinpe. De camino, Segura le habría dicho al chofer que le iban a pagar a alguien para cruzar la frontera de manera ilegal.

Según el Ministerio Público, Segura se encargó de manejar el devenir del crimen en que culminó la riña, en apariencia iniciada cuando un amigo que llegó con los primos al establecimiento se encontró a su expareja, ahora novia del guarda del bar. Al parecer, Segura habría amenazado a los ofendidos y le habría mentido a los familiares de ellos al decirles que los primos habían llegado al bar pero se fueron poco tiempo después.

Carlos Alberto y Jorge Humberto murieron al participar en una riña que originó un tercero que les acompañaba y escapó del bar. Foto: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Durante los allanamientos del 11 de febrero, las autoridades encontraron en la casa del sospechoso el disco duro que le cambió a la cámara de seguridad del bar posterior a los hechos.

“Es claro que la intención de Jean Franco nunca fue alertar de lo ocurrido, sino ocultar en toda la medida posible lo ocurrido dentro de su bar, siguiendo su día a día de manera normal, enterrando los dos cuerpos en una fosa en el sótano del establecimiento”, señala la Fiscalía.

La tesis fiscal es que “siendo la ubicación del lugar de los hechos tan céntrica y pública, les era imposible sacar los cuerpos del bar, por lo que lo sencillo para ellos en este caso fue nunca sacarlos del bar, sino enterrarlos en el mismo lugar donde se les dio muerte”.

El expediente detalla, además, que el hombre de 28 años ya tenía antecedentes policiales, por lesiones y robo agravado.

Los sospechosos que sí fueron capturados son un hombre de apellidos Palacios García, de 19 años y guarda del bar Dude’s; la pareja de él, de apellidos Gutiérrez Hernández y de 26 años; Bonilla Alvarado, de 23 años; y Guzmán Palacios, de 22 años.

Palacios cumple tres meses de prisión preventiva desde la semana anterior, mientras que a Gutiérrez y Guzmán les impuso arresto domiciliario mientras son investigados por homicidio simple. Bonilla quedó libre, pero sujeto al proceso judicial.