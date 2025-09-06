Dos sujetos en motocicleta asesinan a hombre en precario de San José

Cuando la Cruz Roja llegó a atender la emergencia, la víctima estaba sin signos vitales. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de unos 40 años, al parecer de apellido Vargas, fue asesinado a disparos por dos sujetos que se trasladaban abordo de una motocicleta. El ataque ocurrió la noche de este 5 de setiembre en el precario Los Álamos, ubicado entre los barrios Claret y la Pitahaya en San José.

Según fuentes policiales, la víctima presentaba cinco impactos de bala, tres de ellos en la cabeza.

La Cruz Roja informó de que acudió al llamado de emergencia a las 9:21 p. m.; sin embargo, cuando los rescatistas llegaron encontraron a la víctima sin signos vitales.

Durante el ataque también resultó herido un joven, de 21 años, quien fue trasladado a un centro médico y se encuentra estable.

En apariencia, uno de los atacantes también habría resultado herido.