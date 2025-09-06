Sucesos

Dos sujetos en motocicleta asesinan a hombre en precario de San José

El hecho ocurrió la noche de este 5 de setiembre en precario Los Álamos

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Cruz Roja realiza la búsqueda de persona extraviada en el río Reventazón
Cuando la Cruz Roja llegó a atender la emergencia, la víctima estaba sin signos vitales. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner Montero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioViolenciaLos ÁlamosCruz Roja
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.