Moravia: hombre de 30 años muere en enfrentamiento con Fuerza Pública

El homicidio fue reportado cerca de las 9:20 a. m.

Un hombre de 30 años murió la mañana de este viernes, en La Trinidad de Moravia, tras intentar disparar contra oficiales de Fuerza Pública.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, indicó que recibieron el llamado de unos estudiantes que fueron objeto de una tentativa de asalto por parte de un hombre armado.

Los oficiales ubicaron al sujeto, y cuando fue abordado inició el enfrentamiento que culminó con su muerte.

“Se dan instrucciones para que se detenga, este no acata las instrucciones, saca lo que se presume es un arma de fuego de la cintura, apunta al policía, y el policía en ejercicio de su legítima defensa lo que hace es accionar su arma de fuego, como resultado lamentable el fallecimiento de esta persona”, declaró Cubillo.

La Cruz Roja fue alertada de un hombre herido por arma de fuego a las 9:20 a. m., pero al llegar la unidad al sitio, ya el sujeto había muerto.

La identidad del fallecido aún no ha trascendido. Según Cubillo, mantenía antecedentes por robo agravado y otros delitos violentos.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

