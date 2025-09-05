Crímenes

Moravia: hombre de 30 años muere en enfrentamiento con Fuerza Pública

Fuerza Pública reportó que el sujeto intentó cometer un asalto contra estudiantes en La Trinidad de Moravia

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
moravia
El homicidio fue reportado cerca de las 9:20 a. m. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MoraviaHomicidioCruz Roja
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.