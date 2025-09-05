Sucesos

Riña en cuartería de La Guácima dejó un hombre muerto a balazos

Víctima fue identificada por OIJ como de apellido Polanco, de 40 años, y nacionalidad nicaragüense

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Por ahora, no hay personas detenidas y el caso permanece en investigación (imagen de carácter ilustrativo). Foto: Archivo (IStock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio en La GuácimaHombre asesinado AlajuelaOIJ homicidio cuarteríaNicaragüense muerto
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.