Riña en cuartería de La Guácima dejó un hombre muerto a balazos

Por ahora, no hay personas detenidas y el caso permanece en investigación (imagen de carácter ilustrativo). Foto: Archivo

Un hombre identificado como de apellido Polanco, de 40 años y nacionalidad nicaragüense, murió la noche del jueves tras recibir varios disparos dentro de una cuartería en el sector de El Coco, en La Guácima de Alajuela.

Según informó la Oficina de Prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió cerca de las 9 p.m., cuando aparentemente se desató una discusión entre dos sujetos. En medio del altercado, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra la víctima.

Polanco resultó herido en el tórax, abdomen y brazo. Fue trasladado de emergencia al hospital San Rafael de Alajuela, donde minutos después fue declarado sin vida.

Agentes del OIJ de Alajuela se presentaron en la escena y hallaron múltiples indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios de Ciencias Forenses para su respectivo análisis.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la autopsia correspondiente. Por ahora, no hay personas detenidas y el caso permanece en investigación.